Vacanza a Olomouc, via Austria: “Ricariche libere e poco costose”







Vacanza a Olomouc, Repubblica Ceca, con ricariche senza problemi. Marco racconta il viaggio con la Opel Corsa-e: colonnnine libere, ottimi prezzi. Se anche voi volete condividere il racconto della vostra vacanza in elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

Vacanza a Olomouc: “Dove ho rifornito, in Italia e fuori”

“Da vostro appassionato lettore voglio condividere con voi la mia vacanza in auto elettrica. Quest’anno siamo tornati in Repubblica Ceca per sfuggire dal caldo asfissiante dell’Italia. Precisamente siamo stati a Olomouc, dove si poteva stare tutto il giorno all’aperto senza morire di caldo. Da casa siamo partiti con la mia famiglia dalla provincia di Latina per far tappa nella Valle di Resia, in Friuli. Partito di domenica, le colonnine di ricarica che ho utilizzate erano semi vuote. Precisamente ho sostato agli autogrill nelle Free to X di Fabro e Arno Est, nelle stazione Electra di Bologna e Electrip di Marcon (Venezia) e Udine. Il secondo giorno di viaggio ho sostato nell’Electra di Volkermarkt, Pinkafeld, in Austria, nella Ionity di Hochleithen, sempre in Austria, e alla Lidl di Prostejov in Rep. Ceca.

“In una Electra ho speso solo 0,34/kWh”

Particolare citazione merita l’Electra di Pinkafeld, dove con abbonamento ho caricato a 34 centesimi. Ma più del prezzo conta il servizio: una stazione con posti a sedere, pensiline per il sole ed indicatore in alto dello stato della ricarica (allego le foto). Naturalmente dotata di tutti i servizi per la sosta. A Olomouc ho soggiornato in appartamento per 4 notti senza alcun problema per la ricarica. Ci fermavamo a fare spesa ai supermercati Lidl e durante la spesa caricavo sia in Ac che in Dc a 50 kW. Il ritorno è stato più lungo, ne abbiamo approfittato per visitare due splendide città Graz in Austria e Padova. In particolare la Cappella degli Scrovegni con i celebri dipinti di Giotto. Anche in un giorno di bollino rosso per le partenza il 1° agosto non ho incontrato alcun affollamento nelle ricariche, sia in autostrada che fuori. Un saluto e buone vacanze anche a voi“. Marco Di Paola

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