Va in fiamme una Tesla Model Y a Imperia. L’incendio, secondo quanto il sito ImperiaPost, sono divampate alle 2, nella notte tra domenica e lunedì.

Va in fiamme una Tesla: era parcheggiata di notte

“Un’auto elettrica Tesla ha preso fuoco questa notte in via Boine, a Borgo Marina, Imperia. A causa del rischio di ulteriori esplosioni, la zona è stata chiusa al traffico per sicurezza in attesa della rimozione”, scrive il sito della città ligure, aggiungendo: “Ancora ignote le possibili cause. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. L’auto, con targa francese, è andata completamente distrutta. Visto il rischio di una ripresa dell’incendio, per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, è stato interdetto l’accesso al quartiere con la chiusura al traffico di via Boine. In attesa della rimozione che avverrà questa mattina”. In realtà dalle immagini la Tesla risulta distrutta nell’anteriore e completamente impraticabile nell’abitacolo, mentre sembra quasi integra la parte posteriore. I proprietari dell’auto non erano presenti al momento del rogo e in ogni caso non si segnalano danni di alcun tipo alle persone.

Ora serve trasparenza sulle cause dell’incendio

Quel che si sa è che le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco di Imperia e che l’auto dovrà essere trasferita in un luogo sicuro per essere esaminata. Sul posto sono attesi anche tecnici della Tesla, che a loro volta dovranno fare tutte le verifiche del caso. Anche a fronte di una prevedibile richiesta di risarcimento danni. Purtroppo l’azienda di Elon Musk non brilla per trasparenza, mentre in questi casi servirebbe un’analisi approfondita e condivisa. Ci sono diversi studi a dimostrare che le auto elettriche si incendiano staticamente di meno dei veicoli a combustione. Ma è anche vero che, se le fiamme si sviluppano, spegnerle è più complicato, non basta irrorare di acqua l’automobile. Vedremo se in questo caso si risalirà con certezza alle cause che hanno determinato il falò e se ne verrà data adeguata comunicazione.