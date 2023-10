Va a fuoco un camion carico di Tesla Model Y. È accaduto in Turchia: l’autista della bisarca dice che l’incendio ha avuto origine da una delle auto elettriche.

Va a fuoco un camion che trasportava sei Model Y in Turchia

Eco un altro episodio che merita di essere indagato a fondo per capire se nelle auto elettriche ci sono dinamiche che possono portare più facilmente a un incendio. In Italia è stato definitivamente escluso che siano andate a fuoco le batterie del pulman caduto dal cavalcavia a Venezia. E ora si apre un altro fronte in Turchia, paese in cui Tesla è presente solo da inizio anno e in cui Elon Musk sta valutando se aprire una nuova fabbrica. La bisarca in questione trasportava sei Model Y. La testata locale DonanımHaber.com riporta il racconto del camionista, secondo il quale l’incendio ha avuto origine da uno dei Model Y, per ragioni sconosciute. Il giornale turco fa l’ipotesi che “la batteria del veicolo potrebbe essere stata danneggiata durante il caricamento“. Oppure che l’incendio possa essere scoppiato per un motivo legato invece al camion. L’unica cosa certa è che i Vigili del Fuco hanno impiegato circa un’ora per estinguere le fiamme.

L’autista sicuro: le fiamme partite da una delle Tesla

Il rogo si è sviluppato in Arıfat Street, quartiere Tuzla di Istanbul, intorno alle 02.30. Sarà ora un’inchiesta per stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme e per verificare se quanto riferito dall’autista risponde a realtà. Come si diceva, Tesla ha iniziato le consegne in Turchia solo all’inizio di quest’anno, ma con ottimi risultati, raggiungendo già le 8 mila consegne, costituite in gran parte proprio da Model Y. Quanto alla possibilità che si faccia proprio qui un nuovo impianto Tesla, dopo l’incontro con il presidente turco Tayyip Erdogan, Elon Musk ha dichiarato: “La Turchia è tra i candidati più importanti per la prossima fabbrica Tesla”.