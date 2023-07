V2L e V2G, le applicazioni pratiche Hyundai

V2L e V2G nella strategia Hyundai: diversi lettori ci hanno chiesto a che cosa servono queste funzioni nei nuovi modelli della marca coreana. Vediamo…

V2L e V2G: sono davvero utili? A chi possono servire?

Cominciamo dal V2L, che è l’abbreviazione di Vehicle-to-Load. È una tecnologia presente su Ioniq 5 e Ioniq 6 e, prossimamente, sulle nuova Kona EV in arrivo in autunno. Semplicemente permette di caricare (110/220V) qualsiasi dispositivo elettrico come e-bike, scooter o attrezzature da campeggio, prelevando energia dalla batteria dell’auto. Pensate a un fornello elettrico per chi si trova a fare un picnic in alta montagna, in un luogo isolato. Il tutto con una potenza massima non trascurabile, 3,6 kW. Come ci si allaccia? Nell’abitacolo con una presa da 220V che si trova sotto i sedili posteriori dell’auto (a motore acceso). Oppure all’esterno con un adattatore specifico, grazie al quale la spina di ricarica esterna può essere utilizzata come fonte di alimentazione (solo a veicolo spento). Per dare un saggio delle potenzialità del V2L, Hyundai ha inaugurato addirittura nella campagna londinese il primo hotel alimentato da una Ioniq 5. Anche se una delle applicazioni più verosimili è legata all’ufficio viaggiante In cui tutti i tools elettronici (compresi e-bike o monopattini per la città) sono alimentati dall’auto.

Il Vehicle to Grid è già una realtà in Olanda e Germania…

E poi c’è il V2G, Vehicle to Grid, una tecnologia in fase di avanzata sperimentazione, ancora più promettente. Anche come potenziale soluzione per supportate la transizione verso un mondo alimentato da rinnovabili. In che modo? Semplicemente facendo sì che le batterie dell’auto servano anche da stoccaggio per immagazzinare energia da reimmettere nella rete elettrica nelle fasi di picco della domanda. Come nei giorni di caldo torrido, con i condizionatori a mille. Aiutando quindi a porre rimedio all’intermittenza della produzione e portando benefici sia ai proprietari delle auto, sia alla società intera. Non stiamo parlando di tecnologie futuribili, ma di utilizzi pratici già in corso da tempo. A Utrecht, in Olanda, Hyundai ha messo a disposizione una flotta di 25 Ioniq 5 per un nuovo servizio di mobilità alimentato da V2G. Un passo importante verso l’obiettivo di diventare la prima città e regione bidirezionale al mondo. Sperimentazioni analoghe sono in corso anche in Germania: speriamo che presto anche l’Italia…

