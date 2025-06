Utrecht, 50 Megane E-tech in sharing danno energia alla rete

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Utrecht diventa la prima città europea a sperimentare un servizio fornitura di energia dalle auto alla rete (V21G) su grande scala. Merito di Gruppo Renault, MyWheels e We Drive Solar e amministrazione comunale che con il progetto Utrecht energized sfrutteranno le batterie delle auto elettriche in car scharing.

Nella storica città olandese il 35% dei tetti è già dotato di pannelli solari. Tuttavia di recente ha subito gli effetti di ripetuti black out nelle ore di punta causati da carenze delle rete elettrica nel fronteggiare gli eccessi di domanda. Grazie alla tecnologia V2G, i veicoli elettrici potranno immagazzinare energia pulita in eccesso e reimmetterla nella rete locale durante i picchi di consumo, garantendo così la disponibilità di energia rinnovabile 24 ore su 24.

Si parte con 50 auto, diventeranno 500

Il progetto ha una doppia finalità: mantenere in equilibrio la rete locale, e al contempo incentivare il trasporto urbano sostenibile. Annunciato a novembre 2024, è ora attivo.

I Paesi Bassi sono leader mondiali nello sviluppo di energia solare ed eolica, transizione elettrica e ricarica intelligente. E Utrecht si colloca tra le città europee più all’avanguardia, con tutti i vantaggi ambientali ed economici che comporta, ma anche i problemi di picchi di produzione che spesso non corrispondono a picchi sempre più acuti di richiesta di energia. Perciò è necessario potenziare i dispositivi di accumulo integrati alla rete. Le auto elettriche entrano in gioco per la grande capacità delle loro batterie, spesso inutilizzate quando il veicolo è in sosta.

Utrecht energizer parte con le 50 auto elettriche Renault 5 E-Tech gestite dal car sharing di MyWheels, dotate di tecnologia bidirezionale Mobylize . Possono cioè rilasciare verso l’esterno della vettura l’energia accumulata, quando non è necessaria a muovere il mezzo. Come detto è la prima volta in Europa che la tecnologia V2G si applica in Europa a un’infrastruttura pubblica. In questo caso la rete We Drive Solar. Un progetto analogo, su scala ancora più ampia, è stato appena lanciato in California.

We Drive Solar ha già in programma di estendere il servizio ad altre auto della sua flotta, fino a 500 unità. Basterebbero infatti a fornire il 10% della flessibilità necessaria nella intera regione di Utrecht per bilanciare tutta l’elettricità generata da energia solare ed eolica nelle ore di punta.

Renault fa un appello: il legislatore ci aiuti

We Drive Solar fornisce soluzioni di ricarica avanzate: caricabatterie pubblici bidirezionali a corrente alternata e tecnologia di aggregazione che supportano il kit di strumenti V2G di Mobilize. I 500 modelli elettrici Renault E‑Tech sono gestiti da MyWheels, la più grande società di car sharing dei Paesi Bassi.

Secondo il Gruppo Renault Utrecht Energized «dimostra chiaramente che un ecosistema V2G fiorente può essere raggiunto solo attraverso la collaborazione continua di più attori, dai costruttori di veicoli e fornitori di infrastrutture di ricarica alle aziende energetiche e alle autorità locali». Ma per continuare a implementare i servizi V2G, conclude Renault «sarà essenziale un quadro normativo di supporto che affronti ostacoli quali politiche fiscali sfavorevoli, strutture tariffarie di rete e complessi processi di certificazione per liberare appieno il potenziale del V2G e consentirne un’adozione diffusa».

L’introduzione efficace del V2G su larga scala richiede infatti la soluzione di numerosi problemi e un approccio armonizzato nell’intero ecosistema energetico. Il Gruppo Renault abilita con tecnologia bidirezionale in Francia modelli come R5, Alpine A290, R4, Nuova Mégane e Nuova Scenic. «Con il giusto allineamento, il V2G può diventare un pilastro della rete elettrica di domani» commenta Jérôme Faton, direttore di Mobilize Energy.

