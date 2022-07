Usato Tesla: perché quotazioni così alte?

Usato Tesla: perché le quotazioni soni così alte? Che cosa c’è sotto? Claudio possiede Model 3 e Model Y e non si spiega perché costino come il nuovo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo di inviare i quesiti a info@vaielettrico.it

Usato Tesla / Venivo da svalutazioni immediate con le auto tradizionali…

“S ono un vostro assiduo lettore e vi ringrazio per il contributo e le informazioni che date per comprendere al meglio la mobilità elettrica. Nel corso della mia vita professionale ho avuto necessità di cambiare spesso le auto, a causa dell’elevato numero di km che percorrevo. Un paio di volte mi sono trovato nella condizione di doverla cambiare prima perché le auto erano affette da una infinità di problemi di vario genere. Dovendole lasciare frequentemente settimane in officina. Quando ho provato a rivendere queste auto le valutazioni che ottenevo non superavano il 50/60% del valore da nuovo, nonostante avessero meno di 12/14 mesi e circa 50 mila km. Cio premesso sono un soddisfatto possessore di una Tesla Model Y e una Model 3, entrambe Long range “ .

…invece qui mi ridarebbero i soldi che ho speso

“ Recentemente, per curiosità, ho richiesto una valutazione a Tesla per la mia Model 3 di marzo 2021 e 30mila km, a fronte di un acquisto di una altra Model Y. Con stupore, la quotazione che ho ricevuto da Tesla è praticamente la stessa del prezzo di listino, al lordo degli sconti, di quando l’ho comprata. Sono consapevole delle difficoltà presenti oggi nella consegna di veicoli nuovi e quindi di una maggiore valutazione dell’usato. Ciononostante non riesco a capire quale possa essere la strategia commerciale di Tesla. I dubbi che ho e che spero mi possiate aiutare a chiarire sono:

1) stanno per calare significativamente i prezzi delle auto elettriche?

2) il prossimo avvento delle batterie 4680 renderà obsolete le batterie 2160 e di conseguenza svalutera’ considerevolmente il valore dell’auto? “ . Claudio F.

————————————–

Usato Tesla /C’è poca offerta, chi le ha se le tiene

Risposta. Tesla fa storia a sé anche nell’usato, per diversi motivi. Il primo è che di Model 3 e Model Y di seconda mano in vendita ce ne sono poche. Chi le ha, per ora, se le tiene ben strette. E questo, ovviamente, contribuisce a tenere alti i prezzi. Il secondo è che la Casa cerca di gestire direttamente anche il mercato dell’usato, indirizzando le quotazioni con le offerte sul proprio sito . Terzo motivo: entrambi i modelli, nuovi, sono aumentati parecchio negli ultimi mesi e questo trascina anche le quotazioni dell’usato. Con risultati vicini a quello che Lei indica: vendi l’auto e riprende quasi quel che hai speso per il nuovo. Anche Quattroruote, che di solito attribuisce alle elettriche di seconda mano un valore piuttosto basso, per Tesla fa eccezione. Anche se con quotazioni inferiori a quelle che trovi sui siti specializzati o sul portale della Casa stessa. Infine, le batterie 4680 invecchieranno le auto attuali, svalutandole? L’impressione generale è che siano un miglioramento importante, ma non dirompente. Wait and see… Tesla fa storia a sé anche nell’usato, per diversi motivi. Il primo è che diin venditaChi le ha, per ora, se le tiene ben strette. E questo, ovviamente, contribuisce a tenere alti i prezzi. Il secondo è che la Casa cerca di gestire direttamente anche il mercato dell’usato,con le offerte. Terzo motivo: entrambi i modelli, nuovi, sononegli ultimi mesi e questo trascina anche le quotazioni dell’usato. Con risultati vicini a quello che Lei indica: vendi l’auto e riprende quasi quel che hai speso per il nuovo. Anche Quattroruote, che di solito attribuisce alle elettriche di seconda mano un valore piuttosto basso, per Tesla fa eccezione. Anche se con quotazioni inferiori a quelle che trovi sui siti specializzati o sul portale della Casa stessa. Infine, leinvecchieranno le auto attuali, svalutandole? L’impressione generale è che siano un miglioramento importante, ma non dirompente. Wait and see…

———————————————————————————