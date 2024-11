Usato Tesla in offerta il 29 e 30 novembre: dalla sede milanese di Piazza Gae Aulenti è partito l’invito per due giorni di promozioni, con consulenti dedicati.

Usato Tesla in offerta: Model 3 e Y certificate dalla Casa

Fine anno è tempo di sconti e promozioni per la marca di Elon Musk. Dopo le offerte sul nuovo, ecco i prezzi speciali per le auto di seconda mano, una sorta di Black Friday di 48 ore. Ecco il testo inviato a tutti i contatti: “Vieni a trovarci in store per cogliere l’opportunità per acquistare un usato certificato nel 2024. Tutti i nostri veicoli vengono ispezionati e rimessi a nuovo da professionisti. Includono l’Autopilota avanzato e sono coperti da una garanzia aggiuntiva per garantirti la massima tranquillità. Il nostro Usato Certificato sarà offerto a un prezzo inferiore solo per il 29 e 30 novembre. I nostri consulenti saranno presenti in loco per rispondere a qualsiasi domanda su ricarica, finanziamento e funzionalità”. Seguono la precisazione che gli ordini possono essere fatti da casa e il link alla descrizione dei modelli disponibili. Per chi la Tesla già ce l’ha, può comunque essere utile dare un’occhiata a questi prezzi per capire l’aria che tira nelle quotazioni di seconda mano.

Prezzi a partire da 25.600 euro per Model 3 e 45.100 per Y

Al link a cui rimanda l’invito si trovano Model 3 che sono stati immatricolati tra il 2019 e il 2021, con i chilometraggi più svariati e prezzi che partono da 25.600 euro. E di Model Y a partire dal 2022, con prezzi da 45.100 euro. Non mancano neppure le Model Y, in questo caso a partire dal 2018, con prezzi a partire da 42.200 euro. Tesla Italia ha anche fatto sapere che in dicembre organizzerà una serie di eventi per celebrare le festività all’insegna della sostenibilità e della robotica. Mettendo a disposizione anche una selezione di accessori “per viziare i tuoi cari“. Per saperne di più e registrarsi, bisogna visitare la pagina Electric Holiday (i posti sono limitati, fa sapere Tesla, consigliando di confermare la partecipazione). Il regalo più gradito resta ovviamente un’automobile e a questo proposito la marca di Elon Musk ricorda che Model Y è in promozione con un anno di ricariche gratis.

Quelli delusi dall'auto elettrica (ma non si deve sapere?). Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

