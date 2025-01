Usato svalutato? Per me è stato un affare…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Usato svalutato? Per chi compra è un affare, anche l’auto elettrica da acquistare non è di seconda mano, ma a km 0, come la Opel Corsa-e di Marco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Usato svalutato? Anche le km 0: ho preso una Corsa-e con 18 mila euro di sconto…

“H o letto il vostro articolo sulle elettriche usate, che mi fa meglio comprendere perché sono riuscito ad acquistare una Opel Corsa-e yes 136cv km 0 a 19.500 euro. Con quasi 18 mila euro di sconto. L’ho scovata in una concessionaria di Udine, 740 km da casa mia. Ho affrontato l’andata in treno e il ritorno con la Corsa-e, con 4 soste in autostrada. Il viaggio, senza grossi problemi, mi ha permesso di apprezzare l’auto e di avere conferma di aver fatto la scelta giusta. Sono passato completamente all’elettrico, possedendo già una Dacia Spring e mettendo in vendita la mia vecchia termica. Se sono pienamente soddisfatto della vettura, non posso dire altrettanto del servizio e-remote e dell‘app MyOpel. È passato un mese da quando l’ho presa e non riesco a controllare né ricariche né climatizzazione da remoto. Ogni volta che provo ad attivare il servizio e-remote ricevo il messaggio che il veicolo non è compatibile col sistema. Ho contattato più volte l’assistenza Opel: ogni volta mi risponde che il problema si risolverà con un aggiornamento OTA, ad oggi mai installato. E non rispondono più alle mie lamentele. Vorrei sapere tramite la comunità di Vaielettrico se altri sono incappati nello stesso problema, se si è risolto e in quanto. Grazie per il vostro supporto “. Marco Di Paola o lettosulle elettriche usate, che mi fa meglio comprendere perché sono riuscito ad acquistare unaCon quasi. L’ho scovata in una concessionaria dida casa mia. Ho affrontato l’andata in treno e il ritorno con la Corsa-e, conin autostrada. Il viaggio, senza grossi problemi, mi ha permesso di apprezzare l’auto e di avere conferma di aver fatto la scelta giusta. Sono passato completamente all’elettrico, possedendo giàe mettendo in vendita la mia vecchia termica. Se sono pienamente soddisfatto della vettura, non posso dire altrettanto del servizio e-remote e dell. È passato un mese da quando l’ho presa e non riesco a controllare né ricariche né climatizzazione da remoto. Ogni volta che provo ad attivarericevo il messaggio che il veicolo non è compatibile col sistema. Ho contattato più volte l’assistenza Opel: ogni volta mi risponde che il problema si risolverà con unad oggi mai installato. E non rispondono più alle mie lamentele. Vorrei sapere tramite la comunità di Vaielettrico se altri sono incappati nello stesso problema, se si è risolto e in quanto. Grazie per il vostro supporto

Un 2025 di super-occasioni, soprattutto per chi compra

Risposta. Ricordiamo che le auto a km 0 sono di fatto dei veicolo nuovi, che formalmente risultano come usati perché già immatricolati dai concessionari che li rivendono. E quindi godono di sconti importanti, in questo caso addirittura vicino al 50% (in genere si viaggia tra il 20 e il 30%). È probabile che quest’anno, con le Case obbligate dalla UE a raggiungere target importanti di vendite di auto elettriche, se ne faccia più ricorso che in passato. Con occasioni decisamente interessanti e sconti che coprono ampiamente l’assenza di incentivi statali. Quanto al problema segnalato da Marco (purtroppo comune a modelli di altre marche), giriamo volentieri l’appello agli altri proprietari di Corsa-e. Per capire se hanno avuto lo stesso malfunzionamento e come l’hanno eventualmente risolto.