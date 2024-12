Usato senza brutte sorprese: che cosa controllare?

“È

Gianluca Falsi

da qualche mese che, con mia moglie, stiamo pensando di iniziare l’esperienza della mobilità elettrica. E vi voglio ringraziare per il prezioso lavoro che fatee sul sito per aiutare chi vuole approcciarsi all’elettrico. Per iniziare pensavamo di sostituire lao, di, con unacondelcon batteria di proprietà ed un prezzo veramente accattivante dipassaggio incluso. Con la concessionaria tutto bene fino a quando ho chiesto di avere unLa cosa ha generato impaccio e latitanza da parte della concessionaria ed è quasi una settimana che stresso il venditore per averlo, ma ancora nulla. La cosa, insieme al prezzo forse troppo accattivante per una Zoe con batteria di proprietà,Voi come vedete la cosa? Nel caso, mi hanno promesso domani, arrivasse la certificazione che valore è da ritenere accettabile? L’auto servirà per uso prettamente urbano ed extraurbano con, abitualmente, circagiornalieri. Ultima domanda è se, anche per la Zoe, la garanzia sulla batteria è di. Grazie