Usato elettrico, una jungla: l’esperienza di Roberto

Usato elettrico, una (piccola) jungla in cui è difficile muoversi. Lo testimonia anche questo intervento scritto da un lettore, Roberto, dopo la sua esperienza.

di Roberto Fuligni

“Avendo sperimentato con successo il passaggio all’elettrico per l’auto più utilizzata in famiglia, decido di fare il grande passo. E di sostituire anche la seconda auto con una elettrica. Mentre per la prima mi sono rivolto al mercato del nuovo, avendo potuto beneficiare degli incentivi, per la seconda ho dovuto guardare all’usato. E qua si è aperto un mondo interessante“.

Usato elettrico: dai venditori poche informazioni, spesso fuorvianti

“Usando i più comuni portali aggregatori di offerte auto usate, si nota come sia difficile recuperare le informazioni importanti. In quanto sono tutti, ancora, orientati al mondo ICE, le auto tradizionali. Quindi fioccano schede riassuntive che riportano parametri come consumi km/litro, la cilindrata, le emissioni… Ma dei dati importanti per le elettriche, nessuna traccia. Passando alle descrizioni testuali aggiunte dai dealer, è una profusione di informazioni fuorvianti quanto errate. Tipo: capacità della batteria confusa per potenza di ricarica e viceversa, versioni ed allestimenti sbagliati, e via andare… Per non parlare del “terribile” SoH, state of health, ossia quell’”esoterico” parametro che consente di conoscere la capacità residua della batteria. Fondamentale quando si valuta un usato per sapere effettivamente cosa si sta comprando e quindi il relativo valore. E che solo un venditore tra gli N interpellati è riuscito a darmi, segno che la consapevolezza è ancora lontana dall’essere soddisfacente“.

Quotazioni senza criterio: rischi di sbagliare acquisto

“Riguardo alle valutazioni economiche, si trovano facilmente esemplari datati a prezzi simili o superiori di quelli più recenti. Senza alcun criterio, come se bastasse l’essere elettrico per giustificare numeri a 5 cifre anche per auto con poco più di 100 km di autonomia. La mia sensazione, confermata anche direttamente da un dealer, è che molti stiano “provando” a vendere le prime auto elettriche senza sapere cosa hanno in mano. Col risultato che chi deve acquistare fa molta fatica a trovare un metro di paragone. Morale della favola, al pari del mercato del nuovo, anche nell’usato in questi mesi sta aumentando la richiesta. Ma tutto quanto ho descritto sopra, evidentemente, rende la ricerca ancora più problematica. Richiedendo di fatto una preparazione problematica da raggiungere per tutti (io mi sono pesantemente avvalso di Vaielettrico e Forumelettrico). E aumentando in maniera importante i rischi di sbagliare acquisto“.

SECONDO NOI. Roberto ha ragione: basta guardare le quotazioni dell’usato elettrico per trovare prezzi bislacchi, apparentemente privi di logica. Segno di un mercato ancora piccolo e acerbo. A nostro modo di vedere, con gli incentivi attuali (molto alti) e gli sconti, comprare auto di seconda mano non ha un gran senso. A meno di portarsi a casa a prezzi stracciati una macchinetta che usiamo per spostamenti brevissimi in città, quasi come uno… scooter col tetto. Vedi il caso di un’altra nostra lettrice, Anja (foto sopra a destra), con una Mitsubishi MiEV di 10 anni, pagata 3.900 euro.

