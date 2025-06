USATO IN VENDITA / Twingo del 2021

Immatricolazione : 06/2022

USATO IN VENDITA / Maurizio, un lettore toscano, propone la sua Renaulkt Twingo del giugno 2022. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

USATO IN VENDITA / Renault Twingo con 26 mila km e batteria 95%

Ecco il breve testo dell’annuncio che ci ha inviato Maurizio: “Per passaggio ad auto più grande, vendo Renault Twingo Intens. Ottime condizioni generali, unico proprietario, ben accessoriata (sensori parcheggio, telecamera posteriore, clima automatico, specchietti elettrici), gomme nuove. Batteria 95% (ultimo tagliando 13 giugno 2025“). L’auto ha percorso solo 26 mila km. Il prezzo richiesto da Maurizio è di 11 mila euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail maubolo@gmail.com, Oppure, per altre informazioni, potete scrivere a info@vaielettrrico.it

ULTIME OFFERTE / / Dacia Spring del settembre 2021 a 8 mila euro

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore bergamasco “Vendo Dacia Spring Confort immatricolata il 30settembre del 2021. Chilometri percorsi 60.500. Auto sempre tenuta in un box coperto. Ricaricata al massimo a 3kW con un’utenza domestica. Mai fast charge. Gomme estive al 50%. Leggeri graffi sul paraurti posteriore“. Il prezzo richiesto dal venditore è di 8.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Mauro all’indirizzo mail maurologlio65@gmail.com. Oppure, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere a info@vaielettrico.it.

