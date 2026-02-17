Usato elettrico online: su Carvago un’auto su quattro è BEV o ibrida







L’elettrico conquista anche il mercato dell’usato online. Nel 2025, il 27,9% delle auto vendute su Carvago ha avuto una trazione elettrificata, tra full electric e ibride. Un dato che certifica il passaggio definitivo al mainstream di BEV e PHEV anche fuori dal nuovo, con un elemento chiave: il prezzo. Quando l’offerta è diventata accessibile, intorno ai 20 mila euro, la domanda è cresciuta in modo naturale.

Mentre fino a pochi anni fa le elettrificate di seconda mano erano marginali, oggi rappresentano oltre un quarto delle vendite della principale piattaforma europea di compravendita auto online. Segno che la transizione non è più solo spinta dagli incentivi o dalla novità tecnologica, ma da valutazioni economiche e pragmatiche.

“Il mercato dell’usato ha raggiunto una fase in cui i clienti scelgono la motorizzazione in modo puramente razionale”, spiega Antonio Gentile, Country Manager Carvago Italia. “Non è una battaglia ideologica, ma la ricerca dell’auto più adatta al budget e alle esigenze personali”.

Elettriche usate: la soglia dei 20 mila euro fa la differenza

Nel 2025 le auto completamente elettriche (BEV) hanno rappresentato il 16,4% delle vendite totali su Carvago. La quota più alta si è registrata in Slovacchia (17,3%), seguita dalla Repubblica Ceca (17,1%).

Il modello elettrico più venduto online è stato la Volkswagen ID.4, davanti a Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3.

Interessante il dato sui prezzi: il valore medio delle elettriche vendute online è stato di 21.352 euro, leggermente inferiore alla media complessiva di tutte le auto vendute (22.017 euro). Un segnale chiaro: quando il costo d’accesso scende sotto una soglia psicologica – intorno ai 20 mila euro – lo scetticismo cala e la domanda si consolida.

L’elettrica “tipo” venduta nel 2025 aveva tre anni di vita e circa 39mila chilometri. Un profilo che rassicura chi cerca tecnologia recente ma a prezzo più contenuto rispetto al nuovo.

Ibride: cresce il peso delle plug-in

Le ibride (full e plug-in) hanno inciso per l’11,5% delle vendite 2025. In testa c’è la Toyota Corolla, forte della reputazione della tecnologia full-hybrid giapponese. Alle sue spalle però si affermano soprattutto plug-in come la Cupra Formentor e la Škoda Superb.

A differenza delle BEV, concentrate su compatte e medie, nel mondo ibrido cresce l’interesse per SUV e modelli premium. Nella Top-10 compaiono infatti vetture come Volvo XC60, Mercedes-Benz GLC e Toyota RAV4. Coerentemente, il prezzo medio delle ibride vendute è stato più alto: 27.401 euro.

In Italia la preferita tra le ibride è risultata la Mercedes-Benz CLA. Tra le full-electric la Tesla Model 3.

Il segnale per il mercato italiano

Là dove il nuovo elettrico fatica ancora a decollare, per prezzi e incertezza sugli incentivi, il dato dell’usato online è indicativo: la transizione può accelerare quando l’offerta diventa economicamente sostenibile.

La crescita delle elettrificate su Carvago non è frutto di politiche interne di promozione, ma di dinamiche di mercato. Se i prezzi continueranno ad allinearsi a quelli delle termiche equivalenti, l’elettrico usato potrebbe diventare uno dei principali canali di diffusione della mobilità a zero emissioni anche nel nostro Paese.