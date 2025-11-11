Usato elettrico: negli Stati Uniti è boom

Il mercato delle auto elettriche usate sta vivendo un momento d’oro negli Stati Uniti. Le EV di seconda mano si vendono sempre più rapidamente e a prezzi competitivi: tra i 20.000 e i 30.000 dollari, la fascia di maggiore domanda.

Secondo un’analisi di Edmunds, compagnia californiana per i servizi automotive, nel terzo trimestre del 2025 il prezzo medio di un’auto usata di tre anni ha raggiunto 31.067 dollari. L’incremento è del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, mentre le vendite complessive negli Usa rallentano, le auto elettriche fanno eccezione, diventando le protagoniste di un mercato sempre più dinamico.

Le EV si vendono più in fretta e costano meno

Le auto usate restano in media 40 giorni nei concessionari statunitensi, quattro in più rispetto all’anno precedente. Ma non le elettriche. Stando ai dati, i modelli EV si vendono infatti una settimana più rapidamente rispetto ai veicoli con motore a combustione.

Otto dei 20 modelli di tre anni più venduti nel trimestre sono elettrici, segno che la domanda è ormai consolidata. La Tesla Model S è risultata l’auto usata più veloce da vendere, con un tempo medio di 21,5 giorni, seguita da Model 3 e Model Y. Anche modelli non Tesla si difendono bene: Hyundai IONIQ 5, Volkswagen ID.4, Audi e-tron, Kia EV6 e Ford Mustang Mach-E figurano nella top 20 con tempi di vendita inferiori al mese.

Un miglior rapporto prezzo-qualità

Un altro dato chiave è il prezzo medio: 29.922 dollari per un’auto elettrica usata, circa 1.100 dollari in meno rispetto alle equivalenti a benzina. Non solo: le elettriche hanno percorso meno strada, con una media di 35.661 miglia, contro le 39.525 delle auto a combustione.

Quasi due terzi delle EV vendute – il 63,1% – rientrano nella fascia tra 20.000 e 30.000 dollari, quella che Edmunds definisce lo “sweet spot” del mercato. Tra tecnologia recente, bassi costi di gestione e prezzi più accessibili, le elettriche usate offrono oggi uno dei migliori rapporti qualità-prezzo.

L’usato spinge la mobilità green?

Negli Stati Uniti, il progressivo esaurimento degli incentivi per le auto nuove – come il credito d’imposta federale da 7.500 dollari – sta spingendo molti acquirenti verso il mercato dell’usato. Una dinamica che potrebbe ripetersi anche in Europa, dove gli incentivi nazionali si stanno riducendo e la rete di ricarica è in rapida espansione, rendendo più semplice l’adozione dell’elettrico.

Come sottolinea Edmunds, gli acquirenti di EV usate stanno “abbracciando una tecnologia solo di una generazione precedente”, evitando così il rischio di pagare un prezzo premium per modelli nuovi che diventano obsoleti rapidamente, anno dopo anno. Con software aggiornabili e batterie sempre più affidabili, le auto elettriche di seconda mano rappresentano oggi una scelta intelligente e sostenibile. Per un mercato in trasformazione le auto elettriche usate possono davvero diventare la porta d’ingresso più conveniente verso la mobilità a zero emissioni.

