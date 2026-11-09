Usato elettrico in recupero, benzina-diesel in calo?

Usato elettrico in recupero, usato benzina-diesel in calo. Sta succedendo in Gran Bretagna, segnala un lettore, a causa del caro-carburanti.

“V

”

Marco Di Paola

i voglio segnalaredel sito francese Automobile Propre adesso rinominato Bevolt. Tutti conosciamo una regola fondamentale nel mercato che decide il prezzo di prodotti e materie prime, quella del rapporto tra domanda e offerta. Ebbene, per effetto di questa regola dove le vendite di auto elettriche stanno decolland, avviene che l’usato elettricoMentre il termicoIn passato molte compagnie del settore del noleggio auto hanno abbandonato l’elettrico a causa della forte perdita che avevano per ildi quest’ultimo. La forte domanda di auto elettriche nei principali mercati europei (purtroppo) porterà queste compagnie aUn saluto