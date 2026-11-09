Usato elettrico in recupero, benzina-diesel in calo?

Usato elettrico in recupero, usato benzina-diesel in calo. Sta succedendo in Gran Bretagna, segnala un lettore, a causa del caro-carburanti.
Usato elettrico in recupero, sta cambiando l’aria?
“Vi voglio segnalarequesto articolo del sito francese Automobile Propre adesso rinominato Bevolt. Tutti conosciamo una regola fondamentale nel mercato che decide il prezzo di prodotti e materie prime, quella del rapporto tra domanda e offerta. Ebbene in Gran Bretagna, per effetto di questa regola dove le vendite di auto elettriche stanno decollando per effetto del caro-carburante, avviene che l’usato elettrico si rivaluta. Mentre il termico perde di valore. In passato molte compagnie del settore del noleggio auto hanno abbandonato l’elettrico a causa della forte perdita che avevano per il grosso deprezzamento di quest’ultimo. La forte domanda di auto elettriche nei principali mercati europei (purtroppo fa eccezione in negativo l’Italia) porterà queste compagnie a ritornare sui loro passi. Un saluto”. Marco Di Paola
I segnali ci sono, anche in Italia
Risposta. In realtà qualcosa sta cambiando anche da noi, anche se il mercato delle elettriche di seconda mano tocca ancora volumi modesti. Basta guardare le quotazioni sui specializzati per trovare valori tutt’altro che stracciati. La stessa Tesla nella sezione usato del sito ufficiale propone modelli con un certo chilometraggio a prezzi superiori ai 30 mila euro. Come dimostrano i due esempi che abbiamo riprodotto qui sopra: due Model Y LR del 2021-22 con 112 mila e 123 mila km. La stessa 500e, che nelle classifiche di vendita del nuovo ha perso parecchie posizioni, mantiene un certo valore. Su Autoscout 24 c’è chi chiede 14.650 euro per una del 2021 con la piccola batteria da 23 kWh e quasi 64 mila km. Diciamo che sta finendo la diffidenza iniziale verso l’elettrico e la richiesta comincia ad esserci. Resta fondamentale per chi compra conoscere l’esatto stato di salute della batteria.
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