Usato elettrico in calo: “Che occasioni…”

Usato elettrico in calo di quotazioni: il trend del mercato è di prezzi più conveniente per chi compra. E ora la conferma da un’analisi del Guardian.

Usato elettrico in calo secondo il Guardian: “Risparmi spettacolari”

L’autorevole quotidiano inglese nella sua edizione on-line parla addirittura di “risparmi spettacolari“. Avvertendo: “Se la tua attuale auto è in disuso e ritieni che una sostituzione elettrica sia troppo costosa, ripensaci. Le Tesla Model 3 e le Kia e-Niro di tre anni, che percorreranno 400-500 km con una singola carica possono ora essere acquistate per sole 14.000 sterline (circa 16.500 euro)“. Aggiungendo che i prezzi sono crollati al punto che modelli precedentemente inaccessibili sono ora alla portata di molte famiglie. Tanto che Auto Trader, uno dei maggiori operatori del settore, annuncia di aver raggiunto quasi la parità con le auto a benzina. “Ci sono degli affari spettacolari là fuori”, spiega David Smith di Cleevely Electric Vehicles, uno dei venditori di veicoli elettrici più apprezzati del Regno Unito. “Auto che si sono dimostrate affidabili, con batterie che offrono un’autonomia vicina a quella che avevano da nuove possono essere acquistate per una frazione del prezzo iniziale. Molte con diversi anni di garanzia residui”.

I modelli consigliati? Kia e-Niro, Tesla e MG5

Alla domanda su quale auto consiglierebbe a 14 mila sterline, Smith ha risponde indicando la Kia e-Niro con batteria 64 kWh. “Queste auto sono davvero efficienti, hanno una buona autonomia, circa 400 km, a seconda delle condizioni. E si sono dimostrate affidabili sia dal punto di vista meccanico che per quanto riguarda la durata della batteria”. Altra opzione consigliata è Tesla, soprattutto per chi fa molti viaggi lunghi e ha così la possibilità di accedere alla rete di ricarica rapida dei Supercharger. “Ma per chi cerca l’auto con il miglior rapporto qualità-prezzo, la e-Niro offre davvero qualcosa”, insiste Smith. Altro modello da considerare, secondo lui, è la cinese MG5, una station. Cleevely Electric Vehicles ha 7 meccanici mobili che girano il Regno Unito a bordo di questi modelli per la manutenzione delle auto. E assicura che si sono dimostrati molto affidabili, in molti casi percorrendo più di 200.000 miglia (oltre 320 mila km) senza grossi problemi.

Vi abbiamo sempre mentito sull’auto elettrica? Stiamo facendo dietrofront? Il polemico VIDEO di Paolo Mariano è già oltre le 50 mila visualizzazioni…

– Com’è andata con le ricariche nel tuo viaggio in vacanza? Raccontalo, scrivendo (con foto) a info@vaielettrico.it. Come hanno fatto Angelo, a Varsavia in Tesla Model Y. Fabio, in Spagna con la sua Skoda Enyaq. Antonio, fino a Capo Nord con la piccola Volkswagen e-Up. Stefano, in Salento con la Renault Zoe…