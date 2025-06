USATO / Dacia Spring del 2021

Immatricolazione : 09/2021

: 09/2021 km percorsi: 60.500

60.500 Stato batteria : n.d.

: n.d. Città : Bergamo

: Bergamo Prezzo richiesto: 8 mila euro

USATO / Dacia Spring del settembre 2021 vendesi. La propone Mauro un lettore di Bergamo. Per i vostri annunci scrivete all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore bergamasco: “Vendo Dacia Spring Confort immatricolata il 30settembre del 2021. Chilometri percorsi 60.500. Auto sempre tenuta in un box coperto. Ricaricata al massimo a 3kW con un’utenza domestica. Mai fast charge. Gomme estive al 50%. Leggeri graffi sul paraurti posteriore“. Il prezzo richiesto dal venditore è di 8.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Mauro all’indirizzo mail maurologlio65@gmail.com. Oppure, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere a info@vaielettrico.it.

