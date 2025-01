Usate elettriche secondo Autoscout 24: giù i prezzi e sale la domanda

Anche nel 2024 il mercato delle auto usate a livello europeo si conferma molto dinamico, con la domanda cresciuta del +17% rispetto al 2023 e punte che arrivano al +69% per le ibride e del +37% per le auto usate elettriche. L’Italia è uno dei Paesi europei che registra la crescita maggiore. Scendono invece i prezzi (-6%), con il calo più significativo per le auto elettriche (-17%).

Sono questi alcuni dei principali risultati emersi dal nuovo report di AutoScout24 sul mercato europeo delle auto usate nel 2024. L’analisi evidenzia i principali trend che stanno trasformando il settore, confermando il ruolo cruciale dei canali digitali e delle tecnologie avanzate nella compravendita di veicoli.

I prezzi medi delle usate elettriche scesi del 17%

I prezzi medi delle auto usate in Europa sono diminuiti del 6% nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo una media di 24.592euro. Il calo maggiore è stato registrato dalle auto elettriche (-17%), seguito da quelle a metano (-14%). Più contenuta la discesa dei prezzi delle auto ibride e benzina (entrambe -5%). I prezzi medi più alti riguardano le vetture ibride (36.863 €) e le elettriche (31.141 €). In Italia il prezzo medio per tutte le motorizzazioni è calato del -6%, toccando i 20.710 €. Le usate elettriche costano mediamente 27.272 euro.

Boom di domanda per le usate elettriche: più 37%

A livello europeo, nel 2024 la domanda su AutoScout24 è cresciuta del +17% rispetto all’anno precedente, con l’Italia che si posiziona tra i Paesi più performanti (+24%) subito dopo Lussemburgo (+41%) e Francia (+40%). Un dato che testimonia come nel nostro Paese il mercato delle auto usate continui a essere il canale preferito dagli automobilisti. A crescere maggiormente sono le richieste di veicoli ibridi (+69% rispetto al 2023), mentre quelle di auto elettriche hanno registrato un aumento del +37%.

Tesla si conferma regina delle usate elettriche

Nell’insieme delle motorizzazioni Volkswagen continua a dominare il panorama dell’usato europeo. Seguono Mercedes-Benz e BMW. Tra i modelli, la Tesla Model 3 si conferma l’auto elettrica più popolare, seguita da Tesla Model Y e Renault Zoe. Nel nostro Paese Fiat, Audi e Mercedes-Benz sono in cima alle preferenze dei consumatori nell’insieme delle motorizzazioni.

Il report sottolinea come le abitudini di acquisto dei consumatori stiano evolvendo verso il digitale. Sempre più utenti iniziano il proprio percorso online, cercando informazioni su modelli, prezzi e recensioni. In questo contesto, «AutoScout24 si posiziona come partner strategico per i dealer, offrendo strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale per migliorare visibilità, performance e redditività» commenta Gioia Manetti SVP, CEO AutoScout24 Spa, CEO AutoProff Italy.

Grazie ad AutoProff, il marketplace B2B di AutoScout24, per i dealer italiani è stato possibile ottimizzare le operazioni di compravendita, con un focus particolare sui veicoli elettrici. Nel 2024, ben l’80% delle auto vendute tramite AutoProff nei Paesi del Nord Europa è stato rappresentato da veicoli elettrici, dimostrando un forte impegno verso una mobilità più sostenibile a livello internazionale.

