Usare anche il carbone se serve, dice Confindustria













Usare anche il carbone, se serve: è la ricetta del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini (foto sopra), sempre più preoccupato per la crisi energetica.

Usare anche il carbone, raccomanda il presidente Orsini

In questo momento bisogna fare tutto il possibile per sostenere l’industria, senza andare troppo per il sottile. E se serve, in caso di emergenza, bisogna usare anche il carbone per produrre energia. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un confronto con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L’occasione era l’assemblea dei delegati dell’industria della Cgil. “Se in questo momento di crisi, serve accendere per un periodo il carbone per far funzionare le industrie, quando io dico che si deve fare tutto il possibile per le imprese italiane e europee, è a questo che mi riferisco”, ha affermato Orsini. Confermando che per la più importante associazione dell’industria italiana l’opzione rinnovabili non esiste. Allineata in questo con il governo Meloni, sempre più scettico sull’energia Green. Ma sempre più alla ricerca di alternative al petrolio che non arriverà più dopo il blocco dello Stretto di Hormuz.

Rinnovabili non pervenute, imprenditori sulla linea Meloni

Se il clima è questo, non c’è da meravigliarsi se il ritmo di nuove installazioni in Italia diminuisce. Invece di aumentare a ritmo sostenuto in Paesi come Spagna, Portogallo e la stessa Germania. Il consuntivo del 2025 è eloquente: le installazioni di fotovoltaico in Italia hanno avuto in calo del 5%. Mentre l’eolico è calato ancora di più, con minori installazioni pari all’8%. Si sono così materializzati tutti i timori denunciati da quando si è insediato il governo Meloni, i cui provvedimenti non sono stati favorevoli alle rinnovabili. Nonostante abbiamo le bollette dell’energia più alte in Europa, che pesano su famiglie e imprese, il governo continua a puntare sul gas naturale produrre elettricità. I grandi impianti di rinnovabili sono fermi, in attesa di processi autorizzativi che durano anni. E che spesso si risolvono con pareri negativi, sull’onda di proteste a volte motivate, ma spesso frutto solo di disinformazione.