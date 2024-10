Usa, i Suv non vanno più di moda: “Basta con auto troppo grosse e costose”

Negli Usa sta prendendo piede una “svolta economica” nel settore dell’auto. Gli automobilisti non sembrano più interessati ad acquistare un Suv e auto di grandi dimensioni. Per una questione di consumi, ma soprattutto non sono più interessati a spendere così tanto per una quattroruote.

A ben guardare, la nuova tendenza sulle strade americane ricorda una battuta del film “State of play”. La pronuncia Russel Crowe, nei panni del classico giornalista di talento tutto lavoro, notizie e pochi fronzoli. “Per me la macchina è solo un mezzo che mi serve per andare da A a B“.

Non siamo ancora a quel livello. Ma di sicuro gli americani non ne possono più della politica della case automobilistiche. Negli ultimi anni hanno pensato a costruire e mettere sul mercato Suv e auto di dimensioni sempre più ingombranti.

Lo spiega un servizio dell’Associated Press (AP), appena entrato nel circuito delle agenzie. “La tendenza è guidata da persone che ritengono di non potersi più permettere un veicolo da oltre 47.000 dollari. Un salto di oltre il 20% rispetto alla media pre-pandemia”.

Negli Usa per acquistare un Suv o un auto da 50mila dollari occorre pagare 737 dollari al mese per sei anni

Come viene riportato nell’articolo, al tasso di finanziamento medio negli Usa del 7%, un consumatore dovrebbe pagare 737 euro al mese. E per un periodo di sei anni per ripagarsi un’ auto da 50mila dollari. Una spesa che in molti non si possono più permettere. E che non hanno alcuna intenzione di fare.

Non per nulla, il mercato americano dell’auto nel mese di settembre è cresciuto solo dell’1%. Sostenuto dai modelli di fascia media, gli unici con un aumento significativo delle vendite. Le conseguenze sono già sotto gli occhi degli analisti di settore. Vendite complessive in calo a fine anno, così come i profitti. Ma anche forti sconti per i modelli più costosi.

AP riporta i dati forniti da Kevin Roberts, direttore delle informazioni di mercato di CarGurus. Fino a settembre, “le vendite di veicoli nuovi, escluse le vendite a società di noleggio e altre flotte commerciali, sono aumentate del 7%. Di questa crescita, il 43% è nella fascia di prezzo tra i 20 e i 30mila dollari. La quota maggiore per questa categoria di prezzo da almeno quattro anni”. Lo stesso è per i veicoli usati, in modo ancora più deciso. Crescita del 59% delle vendite nella fascia di prezzo compresa tra i 15 e i 20mila dollari.

La tendenza negli Usa a privilegiare Suv e modelli di grandi dimensioni potrebbe tornare negli States se dovesse proseguire la discesa dei tassi di interesse. Ma intanto, le case molto esposte su questi segmenti (è il caso del marchio Chrysler di Stellantis e Chevrolet di General Motors) non se la passeranno bene con la fine dell’anno.

