USA: i data center “divorano” elettricità. E arrivano i primi blackout







Negli USA la corsa all’Intelligenza Artificiale sta creando un effetto collaterale sempre più visibile: la competizione per l’energia elettrica. L’ultimo caso in Nevada, dove circa 49 mila residenti dell’area del Lake Tahoe rischiano il blackout energetico dopo che gran parte della capacità disponibile è stata destinata ai data center di Google, Apple e Microsoft.

Si tratta di un caso limite che però fa emergere una dinamica emergente negli Stati Uniti. La crescita dei consumi legati all’AI sta spingendo famiglie e utilities a ricercare la sicurezza energetica in sistemi distribuiti basati su fotovoltaico e accumulo.

Il boom dei data center cambia gli equilibri della rete

La decisione di NV Energy di interrompere la fornitura a Liberty Utilities, la società che serve l’area del Lake Tahoe, fotografa quella che sembra essere la nuova priorità energetica americana: alimentare i giganteschi poli digitali necessari per sostenere cloud e Intelligenza Artificiale.

Secondo i dati citati da Fortune, i data center hanno già assorbito il 22% dell’elettricità del Nevada, quota che potrebbe arrivare al 35% entro il 2030. Solo nel nord dello Stato sono previsti progetti capaci di generare quasi 5.900 MW di nuova domanda elettrica entro il 2033.

Il fenomeno non riguarda soltanto il Nevada, ovviamente. Negli Stati Uniti i data center AI potrebbero triplicare il loro peso sui consumi elettrici nazionali, passando dal 4,4% del 2023 al 12% entro il 2028. In Virginia, uno degli hub digitali più grandi del mondo, i data center consumano già oltre un quarto dell’energia prodotta nello Stato.

Bollette più alte (tre volte l’inflazione) e reti sotto stress

L’espansione delle infrastrutture digitali sta avendo conseguenze dirette anche sulle famiglie. Dominion Energy, utility della Virginia, ha proposto il primo aumento strutturale delle tariffe dal 1992, motivandolo con gli investimenti necessari per sostenere il carico dei data center.

Nel gennaio 2026 il prezzo medio dell’elettricità residenziale negli Usa ha raggiunto 17,45 centesimi di dollaro per kWh, con un aumento annuo del 9,5%, ben superiore all’inflazione ordinaria.

In parallelo, le grandi aziende tecnologiche stanno investendo miliardi pur di garantirsi l’accesso all’energia. Google, ad esempio, avrebbe speso quasi 4,75 miliardi di dollari nel solo 2025 per assicurarsi capacità elettrica destinata ai propri impianti AI.

La resilienza delle famiglie: fotovoltaico e accumulo

In questo contesto, il mercato residenziale sta cambiando rapidamente. Negli Usa il fotovoltaico domestico ha subito un rallentamento dopo la cancellazione del credito fiscale federale del 30% a fine 2025. Tuttavia, la domanda non sta sparendo: stanno cambiando le motivazioni.

Sempre più famiglie installano impianti non tanto per risparmiare grazie agli incentivi, quanto per garantirsi autonomia energetica e protezione contro blackout e rincari.

Il vero protagonista della nuova fase è però l’accumulo domestico. Con tariffe elettriche variabili e sistemi di net metering meno favorevoli, le batterie consentono di immagazzinare l’energia prodotta di giorno e usarla nelle ore più costose.

In California, ad esempio, vengono installate circa 8 mila batterie domestiche al mese, pari a circa 100 MW di nuova capacità di accumulo. Crescono inoltre formule alternative come leasing e power purchase agreement, che riducono i costi iniziali per i consumatori.

Il ruolo dell’energia distribuita in città

Anche alcune utilities americane stanno iniziando a considerare il fotovoltaico distribuito come parte della soluzione al problema della rete.

Ad Ann Arbor, nel Michigan, la municipalizzata locale ha avviato un programma per installare sistemi solari e batterie su 150 abitazioni. In Vermont, Green Mountain Power propone batterie domestiche con costi iniziali quasi azzerati.

L’energia distribuita non è quindi più vista soltanto come una scelta “green”, ma come uno strumento di resilienza della rete.

Segnali d’allarme

Per molti osservatori, il caso del Lake Tahoe rappresenta un campanello d’allarme: quando grandi operatori industriali e cittadini competono per la stessa capacità energetica, il rischio è che le utenze domestiche perdano potere contrattuale.

Ed è proprio qui che rinnovabili e accumulo assumono un ruolo strategico. Per una quota crescente di famiglie americane, avere energia autoprodotta e accumulata in casa non è più solo una scelta ambientale o economica, ma una forma di sicurezza energetica.