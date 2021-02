US Post dà uno schiaffo a Biden: la nuova flotta sarà al 90% ICE

US Post rinnova la flotta ma privilegia i veicoli termici. Solo il 10% della nuova flotta di camion postali del servizio postale degli Stati Uniti,infatti, sarà alimentata a batteria. Questo nonostante la richiesta del neo presidente Joe Biden di convertire in elettrico l’intera flotta governativa. Lo ha detto il capo della US Post (USPS) Louis DeJoy testimoniando al Congresso. L’altro 90% sarà a benzina, sebbene i camion – che saranno costruiti dall’appaltatore della difesa Oshkosh – siano presumibilmente progettati per essere convertiti in veicoli elettrici in futuro.

Oshkosh batte Workhorse

Dopo l’appello di Biden, sembrava favorita ad aggiudicarsi la maxi commessa la start up Workhorse che avea proposto un’intera fornitura di veicoli elettrici. Sarebbe stata la commessa del secolo per una flotta elettrica, con un velore di 6 miliardi di dollari.

DeJoy ha giustificato la scelta con il fatto che il rinnovo della intera flotta con veicoli elettrici avrebbe comportato un costo aggiuntivo di 3-4 miliardi di dollari, cifra che US Post al momento non ha. Ma così saltano i piani della nuova amministrazione che aveva promesso di elettrificare tutte le flotte governative. Quella del servizio postale, che conta su 250 mila veicoli, copre da sola un terzo di tutti i mezzi della pubblica amministrazione Usa.

Oshkosh, in collaborazione con Ford, ha vinto il bando dopo quasi un anno di gara e sei di preparazione. Ora riceverà una prima tranche di fondi di 500 milioni per mettere in produzione i veicoli entro il 2023. Ne costruirà fra 50 mila e 165 mila nei prossimi 10 anni, sostituendo via via i vecchi Grumman.

Attacchi al trumpiano Louis DeJoy