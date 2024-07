Ursula conferma il Green Deal Ue (e fa il pieno di voti)

Secondo mandato acquisito per Ursula von der Leyen al vertice della Commissione europea e senza concessioni alla destra sul Green Deal. Destino cinico e baro diranno i tanti che si crogiolavano nella convinzione che le elezioni europee di giugno avrebbero spazzato via la politica ambientale “ideologica” dell’Unione europea.

E invece l’hanno addirittura rafforzata stando a quanto ha annunciato la candidata presidente dell’Ue nel discorso programmatico. Al Parlamento il discorso è piaciuto e l’ha approvato con 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astenuti e 7 nulla, su 707 votanti.

Sul piano politico il significato dell’intervento della von der Layen era chiaro: raccogliere i consensi dei Verdi, scaricando le destre estreme e semi estreme come l’ Ecr di Giorgia Meloni. E così è stato. Nell’urna ha avuto il sostegno esterno dei Verdi e il voto contrario del Conservatori europei.

Nessun accenno di retromarcia sul ban alle auto diesel e gasolio nel 2035

Al Parlamento Ue, Ursula Von der Leyen, si è presentata con un programma in sostanziale continuità con la precedente legislatura, confermando i contenuti del Green Deal e addirittura rafforzandoli. L’impegno infatti è raggiungere una riduzione delle emissioni clima alteranti del 90% entro il 2040, per arrivare al saldo netto zero nel 2050.

E nei primi 100 giorni di mandato si è impegnata a presentare un nuovo un nuovo “Clean Industrial Dea” per rendere più competitive le industrie pulite europee e creare nuovi posti di lavoro di qualità. Nessun accenno, infine, a retromarce sulla politica dell’auto, che prevede il divieto di immatricolare veicoli a benzina e gasolio dal 2035.

Un equilibrio fragile a Strasburgo. Ma la spallata sognata dalla destra sull’ambiente resta una pia illusione

Vero è che alle destre ha lanciato qualche messaggio. Ma su altri piani, come la politica per il Mediterraneo e l’immigrazione. Dunque l’alchimia per assicurarsi una maggioranza nella volatile assemblea di Strasburgo è passata per una strizzata d’occhi ai Verdi e un delicato gioco d’equilibrio fra i veti incrociati della tre formazioni che fanno parte della (risicata) maggioranza: Ppe, Pse e Renew.

Un equilibrio molto fragile che probabilmente richiederà aggiustamenti e compromessi su ogni passaggio politico della prossima legislatura. Resta il fatto che la svolta auspicata dalla destre sull’ambiente è rimasta una pia illusione.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-