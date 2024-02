Urso riuscirà a farci perdere anche Stellantis? Le dichiarazioni del ministro nel giorno dell’annuncio dei bonus 2024 ha parecchio irritato Carlos Tavares. Con il rischio di farci perdere anche quel po’ di produzione automotive che ci resta.

Urso riuscirà…? Qui non ha il coltello dalla parte del manico

Il problema del ministro delle Imprese e del made in Italy è che parla di questi temi con lo stesso linguaggio che si usa nel nostro dibattito politico. Sempre alzando i toni con spavalderia. Il fatto è che, parlando con i grandi gruppi dell’automotive, questo modo di trattare non funziona, per un semplice motivo: il coltello è dalla parte del manico delle imprese. Sì, perché sono corteggiate da tutti i Paesi, europei e non, affinché aprano o trasferiscano fabbriche in loco. E tutti offrono le condizioni più vantaggiose per portare a casa nuovi posti di lavoro. E spesso ci riescono: l’Ungheria di Orban si è appena aggiudicata la nuova fabbrica della cinese BYD, la Serbia la produzione della Fiat 500...Per non parlare di Germania e Spagna, sempre gettonatissime. Da noi non viene nessuno e anzi, a quanto pare, facciamo di tutto per irritare chi c’è già, a cominciare appunto dal colosso che ha raccolto l’eredità delle tante fabbriche ex Fiat.

Tavares: “Noi francesi? L’Italia cerca solo dei capri espiatori…”

Che cosa aveva detto Tavares (intervista a Bloomberg) di fronte all’atteggiamento sempre piuttosto aggressivo di Urso e della stessa premier Giorgia Meloni? “L’Italia dovrebbe fare di più per tutelare i posti di lavoro nel settore auto invece di cercare capri espiatori. Si cerca di evitare di assumersi la responsabilità del fatto che, se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio le fabbriche italiane. Se non si vuole che i veicoli elettrici facciano progressi, basta interrompere i sussidi. È ovvio che il governo italiano lo stia facendo“. Parole dette prima che il ministro annunciasse i nuovi incentivi, senza specificarne la data di entra in vigore. Ma Tavares ha replicato anche a Giorgia Meloni, che avevo descritto come un’azienda puramente francese: “Non sono sempre d’accordo con il governo francese. Stellantis non e’ nelle mani del governo francese“. Parigi possiede una quota del 6,1% in Stellantis ed è presente nel consiglio d’amministrazione, l’Italia non ha quote né consiglieri. Ma questo non significa che l’azienda prenda ordini dalla Francia, assicura il top manager.

Il ministro: “Li abbiamo aiutati sull’Euro 7 e alzato gli incentivi…”

Che cosa replica Urso? Non arretra, rilancia: “Ci avevano chiesto un impegno in Europa sull’Euro 7 e quell’impegno l’abbiamo mantenuto. Ci hanno chiesto un piano incentivi significativo e straordinario, l’abbiamo mantenuto. Se il problema è ‘fate come fa la Francia’, la differenza tra noi e loro è che loro sono nel capitale azionario: allora fateci una richiesta. Nei diversi incontri che ho avuto con Tavares ed Elkann mi è stata posta una richiesta esplicita, che l’Italia si facesse parte attiva e protagonista in Europa per cambiare in maniera radicale il regolamento Euro 7. Abbiamo raggiunto quell’obiettivo. Se Tavares o altri ritengono che l’Italia debba fare come la Francia che recentemente ha aumentato i diritti di voto in Stellantis, ce lo chiedano. L’ha fatto la Francia per far valere le ragioni dei cittadini francesi all’interno di questa multinazionale, ne possiamo ragionare“. Ma a irritare il n.1 di Stellantis c’è anche il fatto che Urso continua a parlare di un altro costruttore disposto a investire in Italia, senza mai scoprire le sue carte.

Urso riuscirà…? Una disputa che non porta bene alle fabbriche italiane

Il vaso di coccio tra questi due vasi di ferro potrebbero essere proprio le fabbriche italiane di Stellantis. Il timore è che l’azienda usi questo atteggiamento del governo per cancellare o contenere gli investimenti necessari a rilanciare i nostri stabilimenti. Secondo i metalmeccanici Uilm, per esempio, le urgenze sono tante. C’è l’individuazione di una nuova vettura per Mirafiori in sostituzione della gamma Maserati che sta uscendo di produzione. C’è la conferma dei 5 modelli a Melfi. E c’è un intervento sulla joint venture ACC, che si è impegnata a realizzare una Gigafactory a Termoli con fondi pubblici, “ma ciò nonostante si rifiuta di offrire garanzie occupazionali“. Ma i sindacati segnalano anche che “la situazione più drammatica è quella delle aziende dell’indotto. A partire dal distretto industriale di Melfi, dalla Lear di Torino e da vertenze drammatiche erediate dal passato come Termini Imerese e Industria italiana Autobus“. Val la pena di scherzare col fuoco, con una situazione del genere? Magari dando a Stellantis l’alibi per chiudere altri impianti e andare altrove con governi più compiacenti?