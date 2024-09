Urso all’Europa: “Cambiare sulle auto elettriche”. Ma per ora sono slogan…

Il ministro Adolfo Urso ha chiesto alla Ue l’anticipo della revisione del Green Deal al 2025. In pratica, il governo italiano conferma che porterà al tavolo della nuova Commissione di cambiare le regole per la transizione energetica, a partire dall’obbligo del passaggio al motore endotermico nel 2035. La richiesta verrà avanzata al Consiglio Ue sulla competitività di mercoledì prossimo

Il punto principale del discorso che Urso ha tenuto ieri al ministero delle Imprese, riguarda l’auto elettrica. La frenata sulle vendite degli ultimi mesi, secondo il ministro obbliga “a prendere decisioni e non possiamo aspettare due anni per dare il via alla revisione delle regole come previsto”.

Il ministro Urso chiederà all’Europa “neutralità tecnologica” per l’automotive ma non solo

Intanto ha fatto capire che se Bruxelles insisterà sulla strada di vietare le vendire dei motori tradizionali al 2035, serviranno fondi aggiuntivi. “Lo dobbiamo fare mettendo in campo le risorse necessarie“, nell’automotive e non solo, ha sottolineato il ministro citando gli 800 miliardi di euro di risorse pubbliche e private l’anno nei prossimi 10 anni indicati dal rapporto Draghi.

Ma in cosa potrebbero consistere le revisioni? Urso ha parlato soprattutto per slogan, entrando poco nei particolari. Tranne in qualche caso: proporrà per l’auto la neutralità tecnologica. “Se il biocombustibile o altre forme di energia raggiungono lo stesso obiettivo” di decarbonizzazione usiamole“.

Per poi aggiungere: “Se lasciamo nell’incertezza imprese e consumatori nei prossimi due anni, aspettando la revisione, le imprese non sanno dove investire e anche i cittadini non sanno cosa comprare”. Tanti concetti ma poca concretezza, come si vede se non la richiesta di anticipare la revisione.

“Bisogna tenere conto della transizione geopolitica”

Un esempio di cosa intendiamo con slogan? Ecco uno stralcio dell’intervento del ministro: ‘Noi crediamo che sia assolutamente importante rivedere il percorso industriale europeo tenendo conto che la transizione verde e la transizione digitale devono tenere conto della transizione geopolitica“.

E in cosa consiste? “Pensiamo che sia assolutamente necessario realizzare una nuova industrializzazione dell’Europa basata sul rafforzamento della competitività, sulla tutela dei livelli occupazionali e sulla autonomia strategica che dobbiamo garantire al nostro continente“.

E ancora: “Abbiamo bisogno di un’Europa che sgravi, che semplifichi, che riduca gli oneri normativi e burocratici, di un’Europa che abbia una visione pragmatica” e “c’è bisogno di uno shock di semplificazione, c’è bisogno di un Made in Europe che significa principio di preferenza europea”

In poche parole, bisognerà attendere il Consiglio europeo per capire cosa accadrà. Ma soprattutto quanto conta la posizione italiana.

