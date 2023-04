Urso è per i biocombustibili, ma la prof lo zittisce

Urso è per i biocombustibili e contro l’elettrico. Nell’ennesima intervista, questa volta al Messaggero, ripete che i biocarburanti sono green, le batterie no. Ma…

Urso è per i biocombustibili, una causa già persa in Europa

Al ministro delle Imprese e del Made in Italy non è bastata la sconfitta rimediata in Europa con la bocciatura dei biocarburanti per il dopo 2035. E la vittoria invece della Germania, che ha salvato gli e-fuel, voluti dal gruppo Volkswagen. Urso è convinto che la partita si possa riaprire e che l’elettrico abbia un bilancio di sostenibilità peggiore: “Per fare il biocombustibile occorre piantare centinaia di milioni di alberi da cui poi si realizzerà la biomassa“, ha detto in una recente intervista al Messaggero. “Alberi che nella vita assorbiranno molta più anidride carbonica di quella che sarà risparmiata con l’elettrico. Per fare una batteria e una macchina a trazione elettrica occorre riaprire i giacimenti in Italia e in Europa, scavare la terra ed estrarre litio e poi cobalto, manganese, titanio. In effetti la Commissione ha già annotato 34 materie prime critiche. E si appresta a chiederci di aprire le miniere che abbiano chiuso 30 anni fa per estrarre quel che ci serve e lavorare poi i minerali sul nostro territorio“.

Dura la prof Bodoardo: “Su quali basi si possono fare queste affermazioni?”

Urso ha usato anche toni sferzanti: “È facile fare gli snob quando il cobalto viene estratto in Congo e lavorato in Cina con il lavoro minorile e in spregio all’ambiente. Chi lo spiega a chi ha imbrattato la Barcaccia di piazza di Spagna che la batteria elettrica nasce dal sottosuolo?“. È sorprendente che il ministro si preoccupi all’improvviso di dare spiegazioni ai ragazzi che si rendono protagonisti di questi blitz di protesta. Comunque sia, puntuale è arrivata su Linkedin la risposta di una studiosa di fama come Silvia Bodoardo: “Su quali basi si possono fare certe affermazioni? Quali dati a supporto? Il ministro sa che piantare vegetali per i biocombustibili vuol dire ‘uccidere’ la biodiversità ? E che tali vegetali catturano poca CO2 rispetto a piante alte? Quale è l’efficienza dei motori a combustione rispetto a quelli elettrici? Come pensa di ridurre l’impatto degli inquinanti (CO2, ossidi di azoto..) nelle zone densamente popolate? Pensa che le aziende automobilistiche vendano solo sul mercato italiano? Si faccia molta attenzione a non lasciarci morire lentamente, mentre i nostri migliori giovani se ne andranno all’estero“.

