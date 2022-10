Urban Purifier, il filtro pulisce l’aria: l’ultima di Audi

Urban Purifier: l’Audi lavora a un progetto-pilota per sviluppare un filtro che raccoglie il particolato durante la guida. Oltre le proprie emissioni zero…

Urban Purifier, un’aspirapolvere anche per altre auto nei pressi

Il drammatico problema delle polveri sottili, emesse allo scarico soprattutto dai diesel, è noto. Ma l’Audi stima che l’85% di queste polveri è da ricondurre all’abrasione dei freni, dei pneumatici e dell’asfalto. Il fatto è che queste particelle possono avere forme microscopiche, pochi micrometri, ed essere facilmente inalate. Non a caso l”Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda limiti di particolato molto bassi per proteggere la salute umana. Ma molti scienziati realisticamente temono che sia impossibile rispettare questi standard nelle aree urbane congestionate. Ecco quindi il progetto di un veicolo che non solo possa raccogliere le “sue” polveri, ma anche di altri tre veicoli nelle vicinanze. Iniziato due anni fa con alcuni partner tecnici, il progetto arriverà nel 2024 a fine-sperimentazione, per verificare se ha un senso industrializzarlo.

Funzionerebbe con l’auto in moto o in ricarica

Il filtro è integrato nel flusso d’aria della e-Tron già esistente nell’anteriore e in teoria sarebbero necessari pochi ritocchi al body dell’auto per metterlo in produzione. Il che è incoraggiante dal punto di vista dei possibili costi di produzione. Il processo di filtraggio è controllato dalla presa d’aria di raffreddamento commutabile, con una funzione meccanica simile a quella di un aspirapolvere. Le particelle aspirate rimangono imprigionate nel filtro, mentre l’aria continua a fluire. Il sistema funziona quando l’auto è in moto o anche quando è in carica in stazioni che si trovano in zone di forte traffico ed emissioni. Dopo 50 mila km di test, l’Audi p talmente convinta del suo progetto da ipotizzare che in futuro un filtro così venga reso obbligatorio su tutte le auto. Il filtro, composto al 15% da materiali riciclati e riciclabile anch’esso al 60%, non dovrebbe essere sostituito con particolari frequenze, se non agli intervalli regolari di manutenzione.