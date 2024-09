Urban eBike Scott Silence eRide: in città leggera e potente

Nuova urban eBike Scott: Silence eRide è una due ruote fatta per muoversi in maniera agile e grintosa in città. Peso limato a 14,5 kg e motore TQ-HPR50 sono solo alcune delle novità di una bici non proprio per tutte le tasche.

Una eBike Urban dal design design minimalista e funzionale agli spostamenti in città. Una tecnologia all’avanguardia degna del mondo delle competizioni. Infine un motore molto interessante che finora avevamo visto solo su mountain bike elettriche. Questo e molto altro ancora troviamo nella nuova nata del marchio svizzero Scott. Si chiama Silence eRide e grazie al suo telaio in carbonio e a un peso di soli 14,5 kg, è la urban eBike ideale per chi cerca una soluzione pratica per gli spostamenti urbani quotidiani.

Urban eBike Scott: leggerezza potente

Più che un semplice modo di muoversi lo urban eBike è diventato un vero e proprio stile di vita che ha cambiato in tanti il modo stesso di guardare la città. Non solo un posto di lavoro, ma un luogo da riscoprire e godere (per quanto possibile) prima e dopo i propri doveri. E così Scott ha voluto lavorare su questa diversa filosofia e con Silence eRide presenta la sua “bici elettrica urbana più avanzata”. Ma cosa significa questa affermazione? Semplicità e stile insieme, quindi design minimal e un peso di 14,5 kg per una eBike che facilmente si può infilare in ascensore e portare in spalla.

Ogni componente è stato progettato per essere leggero. Come il telaio in carbonio, il compatto e silenzioso motore TQ (sul quale torneremo), il manubrio Syncros full carbon combo e il cambio elettronico wireless Sram. Il modello Silence eRIDE presenta un movimento centrale aperto per l’alloggiamento dell’unità di trasmissione, consentendo un’integrazione che vuole essere elegante e ordinata. La leggerezza della bici permette di utilizzarla facilmente anche senza assistenza.

La urban eBike ScottSilence è stata progettata secondo il concetto di “stiffness backbone” di Scott. Il che significa che nelle aree in cui il ciclista è a diretto contatto con la bici, viene applicata una distribuzione specifica degli strati di carbonio per garantire una sensazione di comfort durante la guida. Al contrario, vengono implementate delle sezioni di irrigidimento nella parte inferiore del telaio, dove si concentra la maggior parte del peso e dove vengono applicate le forze di pedalata. Questo garantisce equilibrio tra rigidità e comfort.

Motore TQ-HPR50 cuore e cervello di una filosofia

Gran parte dell’unicità della Silence eRide sta nella scelta di affidare la propulsione al motore tedesco TQ HPR50, solitamente appannaggio delle eMtb. Scott ad esempio lo adotta sui modelli Lumen e Voltage eRide. Offre una coppia massima di 50Nm ed è abbinato ad una batteria da 360 Wh. Questo sistema garantisce un’assistenza fluida e naturale durante la pedalata, con una resistenza minima quando il motore non è in funzione.

Per chi ha bisogno di maggiore autonomia esiste un Range Extender da 160Wh, che aumenta ulteriormente le possibilità di utilizzo. La batteria è facile da caricare con una normale presa di casa, mentre luci e cambi vengono ricaricati direttamente dalla stessa batteria. Il display minimalista sul tubo orizzontale può essere personalizzato e la connessione Bluetooth con lo smartphone consente di regolare le caratteristiche del motore in base alle proprie preferenze.

Altri dettagli hi-tech di Scott Silence

Il manubrio Syncros Creston IC combo in carbonio consente il passaggio interno completo dei cavi meccanici o elettronici. La luce posteriore è integrata nel reggisella. Altra chicca è il cambio SRAM XPLR AXS a 12 velocità senza fili. Il piccolo display sul tubo orizzontale fornisce informazioni essenziali come il livello della batteria e l’autonomia. Per il resto, come detto, c’è lo smartphone e la app dedicata.

La Scott Silence eRide è una urban eBike di livello premium ed è disponibile al prezzo consigliato di 7.499 euro. È possibile consultare maggiori dettagli tecnici e le specifiche complete sul sito ufficiale Scott.

