UPS sceglie Zeromax Cubo per le consegne a Milano

L’azienda di servizi di spedizione e logistica UPS ha introdotto i piccoli quadricicli elettrici Zeromax Cubo di Tazzari per le consegne urbane a Milano. La scelta della microcar imolese, munita di cassone ottimizzato per il centro città, punta a migliorare l’efficienza dei trasporti nei percorsi urbani, grazie a un mix di leggerezza e design ottimizzato per gli spazi ristretti.

Il cuore del progetto Zeromax Cubo è una struttura pensata per muoversi con facilità nel traffico cittadino, dove la maneggevolezza e la riduzione delle emissioni diventano fattori cruciali. UPS ha scelto Milano come banco di prova, in un contesto dove le restrizioni sul traffico e l’aumento delle ZTL spingono verso soluzioni più agili rispetto ai classici veicoli commerciali.

Un mezzo polivalente

Tazzari definisce il suo “Cubo” come “safe, light, chic & smart”: una formula che combina sicurezza, peso contenuto e un’estetica compatibile con i centri storici europei, dove anche l’impatto visivo delle flotte aziendali assume un ruolo crescente.

Uno dei punti di forza del progetto è la sua versatilità. Zeromax Cubo può operare sia nei servizi di consegna tradizionali sia nella logistica legata alle industrie, dove la capacità di muoversi in spazi complessi rappresenta un valore aggiunto.

Tra le possibili applicazioni anche quella legata alla manutenzione del verde urbano, un settore che nelle città italiane richiede mezzi compatti e facilmente parcheggiabili.

Peculiarità cittadine

Zeromax Cubo, in effetti, è un mezzo capace di infilarsi anche nei passaggi più stretti ed essere parcheggiato in poco spazio. È largo appena 120 cm, il pianale misura 110×125 cm e ha una capacità massima di 499 kg. Il mezzo è disponibile con o senza portiere, apribili con un sistema keyless.

Il telaio è in acciaio alto resistenziale con cella abitacolo di sicurezza “steel-cell”, mentre l’impianto frenante è di standard automotive a 4 dischi con ABS disponibile. Il motore ha una potenza nominale di 11,5 kW (15 di picco), che permette al quadriciclo di raggiungere una velocità massima di 65 km/h e di affrontare agilmente salite su­periori al 20%.

Si possono selezionare tre taglie di batterie (Lithium Std, Lithium Big e Lithium Pro), con livelli di autonomia massima dichiarata superiore ai 300 km.

La ricarica può essere molto veloce. Si può passare da zero all’80% di carica in meno di un’ora, in base alla capacità della batteria scelta e alla potenza di riforni­mento selezionata.

Piccolo, ma quante dotazioni

L’abitacolo si avvale di sedili regolabili ergonomici e in ecopelle, mentre l’interfaccia uomo-macchina è fornita di un moderno sistema audio Bluetooth integrato e di speaker invisibili con tecnologia eXciter. Disponibile in opzione uno schermo 10.3” fronte al volante con upgra­de infotainment, Google car play integrato e retrocamera.

Tetto panoramico apribile in vetro temperato, riscaldatore elettrico di serie e aria condizionata in opzione completano le dotazioni più rilevanti.

Il veicolo è disponibile in tre varianti, per rispondere ai diversi modelli di business della logistica urbana. Due allestimenti completi in versione Pick up (aperto) e Van (chiuso) e uno Naked, che è il modello base personalizzabile liberamente in base all’esigenza finale di utilizzo tramite allestitori.