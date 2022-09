Uno sfizio: per Sandro questo è l’auto elettrica

Uno sfizio: per Sandro questo (o poco più) è l’auto elettrica oggi. E comunque un diesel oggi non può essere sostituita da una macchina a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Uno sfizio che non può sostituire il diesel

“Vi leggo con interesse da diverso tempo. Sono appassionato di auto, abbonato a Quattroruote dal 1980 circa. Al momento uso una piccola auto elettrica per la città, Peugeot iOn. Autonomia a parte, è un’ottima autovettura che non è stata bene accolta dal mercato credo essenzialmente per il prezzo assolutamente proibitivo che aveva da nuova. Gli spazi sono distribuiti in maniera veramente ottimale per essere una tre metri e 50, si può viaggiare in quattro e stanno bene anche i passeggeri posteriori. Per la quotidianità milanese devo dire che è veramente fantastica. Trovo che un auto con motore Diesel non sia al momento sostituibile con un’ elettrica. Scrivo a ragion veduta, dopo che mi sono preso la briga di noleggiare una Tesla con la quale ho fatto 700 km . E ne ho fatti 600 con Hyundai Kona“.

Se viaggi per lavoro non puoi fermarti ore a ricaricare

“Al momento l’auto elettrica si può utilizzare per spostamenti che siano pianificati e non è compatibile con molti lavori. Ad esempio il mio può richiedere di fare un’andata e ritorno senza possibilità di fermarsi per ore a ricaricare. Perché, Tesla Charger a parte, non è possibile fermarsi magari con colleghi al ritorno o all’andata del lavoro. E chiedere loro di sostare tre quarti d’ora-un’ora per rabboccare. Diciamo che è l’auto elettrica è ancora un ibrido tra sfizio e auto principale. La mentalità degli italiani è molto indietro. Tendono a considerare come ciò che è tradizione ciò che è buono, in generale. Si aggiunga che i prezzi delle ricariche hanno subito negli anni un’impennata inaccettabile, che di fatto non farà decollare l’elettrica. Se non per chi dispone di impianti fotovoltaici o ha un garage, condizione sine qua non per un utilizzo confortevole dell’auto elettrica“.

La ricarica nei condomini? È un grande problema…

“ Le colonnine sono e saranno una situazione di emergenza per ricaricare. Dunque, oltre a costare tanto, l’auto elettrica ha una seconda discriminante che è quella di poter possedere un box. Ma non basta, perché i condomini danno l’autorizzazione per legge, però spesso ci sono da fare degli importanti lavori di passaggio dei cavi presso parti condominiali. Che scoraggiano l’installazione di una colonnina privata. Un altro aspetto del quale non si parla è il fatto che molti condomīni sono antichi o comunque non hanno la possibilità di far passare nei tubi interni cavi della sezione adeguata. Dunque, non è nemmeno possibile fare delle canaline esterne che andrebbero contro il decoro del condominio. Sono aspetti dei quali, pur essendo un lettore attento, non ho mai trovato discussione né soluzione “ . Sandro Laffranchini

Uno sfizio dal quale nessuno tornerebbe indietro

Risposta. Sarà un caso, ma chi è passato all’auto elettrica raramente decide di tornare indietro. Molti modelli hanno ancora limiti per autonomia e tempi di ricarica, certo, ma piacere di guida e comfort sono impareggiabili. E molte elettriche hanno già range superiori ai 500 km (anche la Volkswagen ID.3, in una delle sue versioni). Non tutti, come Lei, hanno necessità di fare ogni giorni lunghi viaggi senza il tempo di una sosta. Anzi, direi proprio che l’approccio all’auto sta cambiando: per i grandi viaggi si opta per treni e aerei, negli spostamenti in macchina ci si prende i propri tempi. E pianificare una sosta, con tutti gli strumenti digitali che abbiamo, non è più un problema. Quanto alla ricarica nei condomini, credo che la crisi energetica che stiamo vivendo porterà tutti a un ripensamento. Agevolando chi auto-produce almeno una parte di quel che consuma e rendendo più agevole l’installazione di ricariche in garage. Infine c’è l’aspetto ambientale, sempre più trascurato. Chi vive a Milano dovrebbe sapere quali emergenze si vivono ogni anno. E quanto bisogno ci sarebbe di mezzi che circolino a emissioni zero.

