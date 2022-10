Uno scooter su misura: eccovi il listino intelligente

Ripartono gli incentivi e l’acquisto di scooter o moto elettrici può essere un vero affare: se ci stai pensando e vuoi un panorama completo di quel che c’è sul mercato, con gli elementi chiave per scegliere quello più adatto alle tue esigenze, da oggi puoi consultare il nostro listino intelligente. E’ un aggregatore interattivo, che consente ricerche mirate per prezzo, potenza, brand e molto altro…

Lo scooter o la moto ideale per te? Cercali con i filtri per prezzo, potenza, brand…

Vaielettrico vuole starti sempre più vicino, fornendoti uno strumento utile per orientarti nel mondo della mobilità elettrica. Dopo l’aggregatore per le wallbox, arriva anche per gli scooter e le moto il nostro listino interattivo con 140 modelli, tutti elettrici, di 38 diversi brand. Li abbiamo selezionati tra quelli commercializzati in Italia e che hanno venduto l’anno scorso almeno 20 veicoli. Sia per gli scooter sia per le moto aggiorneremo il listino con i nuovi prodotti, facilmente reperibili sul mercato italiano.

La novità è la possibilità di fare ricerche personalizzate, su misura delle tue esigenze di mobilità. Questo grazie ai filtri di selezione che consentono di scegliere tra questi parametri:

– Brand

– Prezzo

– Potenza motore

– Velocità massima

– Potenza della batteria (e se è estraibile)

– Autonomia

– Peso totale

–Altezza ruote

Un form per chiederci ulteriori informazioni

Dettagli, accedi ad una scheda prodotto dove, compilando un form, puoi richiederci più informazioni sul prodotto che hai visualizzato. Oppure analizzare prodotti simili per prezzo o caratteristiche. I brand che collaborano con Vaielettrico dispongono anche di una pagina personale, al cui interno ci si può mettere in contatto con il team commerciale dell’azienda. Con il link al sito web, dove è possibile effettuare direttamente l’acquisto e leggere profilo societario e catalogo prodotti, oltre a una raccolta di articoli della nostra redazione. Come sempre, contiamo sul vostro aiuto e sui vostri suggerimenti per rendere questo aggregatore sempre più utile e completo, scrivendo nei commenti qui sotto o a info@vaielettrico.it. Per ogni veicolo, cliccando sul pulsante, accedi ad una scheda prodotto dove, compilando, puoi richiederci più informazioni sul prodotto che hai visualizzato. Oppure analizzare prodotti simili per. I brand che collaborano con Vaielettrico dispongono anche di una pagina personale, al cui interno ci si può mettere in contatto con ildell’azienda. Con ilal sito web, dove è possibile effettuare direttamente l’acquisto e leggere profilo societario e catalogo prodotti, oltre a unadella nostra redazione. Come sempre, contiamo sul vostro aiuto e sui vostri suggerimenti per rendere questo aggregatore sempre più utile e completo, scrivendo nei commenti qui sotto o a