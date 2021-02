Uno schiaffo a Tesla dal report-affidabilità di JD Power

Uno schiaffo a Tesla nell’utimo rapporto di JD Power sull’affidabilità delle auto. L’indagine è stata effettuata negli Stati Uniti e sta creando un certo scalpore.

Uno schiaffo a Tesla: finisce 31° su 34 marchi

JD Power è un istituto famoso per i suoi studi sull’affidabilità delle vetture. Il report 2021 è il 32° della serie e prende in esame 34 marchi. Viene realizzato intervistando automobilisti in tutti i 50 Stati americani, grazie alla collaborazione con le Case produttrici. Ma Tesla, sempre gelosa dei suoi dati, si è rifiutata di dare supporto all’indagine, negando gli elenchi dei clienti. Ed è finita così fuori classifica, nella pagella stilata per problemi segnalati ogni 100 veicoli. JD Power si è comunque arrangiata con interviste parziali: in base ai dati raccolti, Tesla sarebbe arrivata al 31° posto su 34.

—- La classifica 2021 di JD Power —-

A Tesla vengono attribuiti 176 difetti segnalati ogni 100 veicoli. Lexus, che guida la classifica, si ferma a 81. Solo altri tre marchi fanno peggio, come mostra il grafico sopra: Jaguar, Alfa Romeo e Land Rover. Uno schiaffo a Tesla che forse si spiega col fatto che i difetti sono considerati tutti sullo stesso piano. È noto che le auto di Elon Musk soffrono di diverse imperfezioni (verniciatura, finiture…) che non incidono sulla funzionalità dell’auto.