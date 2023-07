UnipolSai: 10 ricariche mobili E-GAP in omaggio agli elettrici

Dieci ricariche mobili in omaggio agli assicurati bolognesi di UnipolSai. L’offerta è di Assicoop Metropolitana Bologna, agenzia che distribuisce i prodotti assicurativi e finanziari del Gruppo Unipol, grazire a un accordo siglato con la società di ricarica on demand E-GAP.

I clienti RC Auto di UnipolSai residenti nel capoluogo emiliano-romagnolo e proprietari di un’auto elettrica si sono visti recapitare in questi giorni il “regalo” confezionato dal gruppo assicurativo in collaborazione con E-GAP. S tratta di un progetto pilota, in vista dell’estensione a tutte le città italiane dove è presente il servizio di ricarica mobile della start up milanese. L’adesione al progetto RICARICA IN MOBILITA’ richiede alcuni passaggi ed è sottoposto ad alcune condizioni.

E’ necessario infatti che l’automobilista si iscriva al servizio, scaricando l’App di E-GAP e da questa componga un codice omaggio per l’attivazione. Da quel punto ogni richiesta di ricarica in mobilità seguirà il normale percorso stabilito da E-GAP, con la richiesta di intervento geolocalizzato. Ricordiamo che l’operazione di ricarica in mobilità viene effettuata tramite un Van con batteria, è una ricarica fast con connettore CCS Combo2, non richiede la presenza del proprietario, purchè lo sportello di accesso alla presa sia aperto e accessibile.

Il gruppo Unipol ha creato la divisione UnipolMove che offre servizi di mobilità come telepedaggio di autostrade e parcheggi, in concorrenza con Telepass. Presto potrebbe offrire anche servizi dedicati alle auto elettriche. Frattanto ha dato vita a UnipolRental inglobando la compagna reggiana di noleggio a lungo termine Car Server molto attiva nelle auto elettrice.

