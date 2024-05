Un’idea very Enteligent: ricaricare con il sole off the grid

Ricaricare direttamente con il sole, con un caricabatteria DC-DC dedicato non collegato alla rete: lo propone la californiana Enteligent (qui il sito), specializzata nelle tecnologie di ottimizzazione dell’energia solare. Il dispositivo si chiama Enteligent TLCEV T1 EVSE ed è già in fase di preordine.

I normali caricatori domestici tradizionali si alimentano attraverso la rete, in corrente continua. I pannelli fotovoltaici producono invece corrente continua che viene convertita in corrente alternata da un inverter integrato al sistema che la immette in rete. Tutto questo richiede passaggi che potrebbero essere esclusi portando direttamente la corrente autoprodotta nelle batterie dell’auto, a loro volta caricate in DC. TLCEV offre infatti i connettori tipo fast, con opzioni NACS (Tesla) e CCS-1.

Ricaricare con il sole: risparmi fino al 20%, ma solo di giorno

Riesce così a fornire una potenza fino a 12,5 kW di ricarica CC rapida ed elimina le perdite di conversione da CC a CA a CC. Il risparmio risparmio energetico può arrivare fino al 20%, secondo l’azienda.

Ha inoltre il vantaggio di evitare lunghi processi di autorizzazione o complicate integrazioni nella rete. Con lo svantaggio di poter ricaricare esclusivamente nelle ore diurne, quando i fotovoltaico è in piena produzione.

E’ pensato quindi per la ricarica in parcheggi con pensiline solari, parcheggi di uffici, campus, aree agricole e cantieri edili. O per residenze con posti auto coperti, per veicoli non utilizzati quotidianamente.

«La maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici si collegano di notte quando la domanda di picco è fornita dai combustibili fossili», ha affermato il cofondatore e CEO di Enteligent Sean Burke. «La soluzione di Enteligent offre invece una comoda ricarica dei veicoli elettrici, così i conducenti possono passare alla ricarica diurna direttamente dai pannelli solari e ricaricare gratuitamente mentre splende il sole.»

Enteligent sta effettuando un deposito di preordine di 250 dollari. Il prezzo iniziale del TLCEV T1 è di 2.249 dollari. I preordini possono essere effettuati qui.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –