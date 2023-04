UnicoGo lancia a Napoli il self service della ricarica

Il primo distributore per la ricarica elettrica UnicoGo presso l’Area di Servizio Super Fast in Viale Kennedy a Napoli, è stato abilitato al pagamento “self-service”. Il pagamento “fai da te” avviene tramite il terminale e-SmartOPT con Bancomat o Carta di Credito dei principali circuiti bancari nazionali ed internazionali, ma anche con l’utilizzo degli strumenti digitali cashless di ultima generazione. Non prevede quindi nessuna registrazione utente o utilizzo di App.

Ricarica superfast con Bancomat e Carte di Credito

Grazie alla partnership con Fortech, che fornisce servizi e apparecchiature per la mobilità con soluzioni tecnologiche innovative, la stazione di ricarica UnicoGo si attiva in pochi passaggi e senza necessità di App, RFID Card e preregistrazione. Il processo di ricarica si avvia dal totem e-SmartOPT selezionando il connettore prescelto e il sistema di pagamento da utilizzare (Bancomat, Carta di Credito e tutti i principali sistemi cashless). Dallo stesso totem si comanda il termine ricarica, si autorizza il pagamento e, digitando il numero telefonico, si riceve lo scontrino fiscale direttamente sullo smartphone.

UnicoGo: le tariffe, i piani di sviluppo

Il sistema di pagamento tramite totem è attivo solo per le superfast DC, mentre le colonnine AC funzionano normalmente tramite app eCharge+, così come tutti gli altri impianti del network eCharge+. La rete non è per il momento interoperabile con altri gestori, ma lo sarà a breve. Queste le tariffe: la ricarica in DC costa 0,89 euro a kWh, quella in AC 0,36 euro a kWh + 0,07 euro al minuto.

I programmi di sviluppo della rete UnicoGo, brand del gruppo di fornitura energetica Unicoenergia, prevede l’espansione a livello nazionale, con focus soprattutto sulla ricarica superfast in strada e nei porti turistici. Con ANAS ha presentato il progetto Green Island firmato da Giancarlo Zema Design Group che l’anno scorso si è aggiudicato il prenio internazionale Green Good Design.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –