Unici in Europa senza incentivi: l’elettrica conviene lo stesso?

Da quest’anno sono spariti gli incentivi: ma l’elettrica conviene lo stesso? Dipende dall’uso, sarebbe la risposta più corretta. Tuttavia il professor Alessandro Abbotto ha provato a fare due conti, tanto per vedere se gli ordini di grandezza siano davvero fuori portata per un automobilista medio.

di Alessandro Abbotto∗

La Legge di bilancio 2022 ha eliminato o, meglio, non rinnovato gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. L’Italia rimane così l’unico grande mercato europeo senza incentivi. Quindi adesso le automobili elettriche avranno costi proibitivi che nessuno potrà permettersi?

Facciamo due conti: quanto mi costa una Vw ID3?

Proviamo a fare due conti. Immaginiamo che io sia interessato all’acquisto di un’automobile elettrica media (segmento C). Nel 2021 la vettura elettrica di segmento C più venduta in Italia è stata la Volkswagen ID.3 (dati UNRAE). Quanto mi costerebbe oggi questa vettura, senza incentivi?

Premetto che non è facile calcolare con precisione il costo in quanto dipende da vari fattori, come la percorrenza chilometrica annua, i costi ordinari e straordinari di manutenzione, il costo del “carburante” (in questo caso l’elettricità), le promozioni da parte della casa o del singolo concessionario, la trattativa in fase di compravendita con un usato da consegnare ecc..

Supponiamo per semplicità le seguenti condizioni:

1. Non ho un usato da permutare.

2. Preferisco non acquistare l’automobile ma prenderla con un finanziamento per 3 anni, al termine dei quali la restituisco almeno al valore futuro garantito.

3. Metto un anticipo di 5.000 euro.

4. Percorro fino a 10.000 km/anno.

Per svolgere i calcoli ci affideremo ai prezzi di listino e agli importi ufficiali disponibili sul sito Volkswagen Italia.

Una rata mensile di 370,66 euro

La vettura selezionata è la seguente: ID.3 Pure Performance Batteria da 45kWh (net) 110 kW/ 150 CV. Si tratta di una vettura che parte, già di base, con un notevole equipaggiamento di serie, tra i quali evidenziamo fari LED, cruise control adattativo, frenata di emergenza, sistema di mantenimento corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Quindi una vettura media di fascia alta.

Selezionando questa automobile sul sito ufficiale e impostando un anticipo di 5.000 euro, con la promozione legata al finanziamento, bolli e imposte inclusi, risulta una rata mensile di 370,66 euro per 35 mesi.

A questa rata vanno tolti i risparmi mensili legati all’acquisto di una vettura elettrica.

Ma risparmio 57 euro ogni mese: ne restano 314

1. Eliminazione del bollo annuale (in Lombardia per 150 CV sarebbe 298 euro, ovvero meno25 euro/mese).

2. Risparmio per utilizzo elettricità vs diesel. Una vettura di simili dimensioni (Volkswagen Golf 8 Style 2.0 TDI SCR 85 kW/ 115 CV Manuale), con un consumo WLTP di 4,29 litri/100 km (WLTP), comporta una spesa annuale, al prezzo del gasolio di 1.596 euro/litro (rilevazione Ministero dello sviluppo economico, IV trimestre 2021), di 685 euro per una percorrenza annua di 10.000 km. La stessa percorrenza per la ID.3 (15.06 kWh/100 km nel ciclo WLTP, costo kWh 0.30 euro/kWh) richiederebbe un esborso di 452 euro, corrispondente a un risparmio di 19 euro/mese.

3. Risparmio su RCA. Utilizzando un comparatore internet (Facile.it) il miglior prezzo per RCA della ID.3 (classe 1, provincia di Milano) è di 186 euro, contro i 221 euro della Golf Diesel, per un risparmio di 3 euro/mese.

4. Altri eventuali risparmi. Per chi abita in una città come Milano, è opportuno conteggiare

anche i risparmi legati all’accesso gratuito alla zona ZTL centrale (area C) e l’uso gratuito dei parcheggi a pagamento o residenziali. Stimiamo questo risparmio in 10 euro/mese.

Se ora sommate tutti i risparmi (57 euro/mese) e li sottraete alla rata mensile lorda, otterrete una rata mensile netta di 314 euro/mese.

Conclusione: ci farei un pensierino lo stesso

E’ evidente che questo esercizio dia solamente un’idea dell’ordine di grandezza della spesa mensile a cui vado incontro per l’acquisto di una vettura elettrica di medie dimensioni. Le necessità e le abitudini variano fortemente da un individuo all’altro, inclusa anche quella di escludere a priori l’acquisto di una vettura, sia essa elettrica o termica, e affidarsi completamente al trasporto pubblico o, al più, al car sharing. Ma in caso di acquisto di un’ automobile, forse per circa 300 euro al mese conviene fare più di un pensiero, tenendo conto dell’insuperabile piacere di guida elettrica e della soddisfazione di percorrere le strade senza emettere scarichi inquinanti e tossici per l’ambiente e l’uomo.

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca

