Unica (o quasi): solo 10 esemplari per l’hypercar da 1,8 milioni di euro

Si chiamerà Unica, anche se, letteralmente, unica non sarà. Sarà però l’unica autovettura elettrica, e forse l’unica in generale, ad avere un certificato di morte ancora prima di averne uno di nascita.

Unica sì, ma il proprietario potrà farsi una copia

Gli inventori di questa mirabolante Hypercar elettrica da 1.600 cavalli, infatti, hanno già deciso che al decimo esemplare venduto la produzione cesserà. Quindi vivrà grosso modo 3 anni, considerando che dal capannone di EV Motion – questo il costruttore di Unica – a Vigarano Mainarda (Ferrara) non ne usciranno più di 3 esemplari all’anno. Al prezzo orientativo di 1,8 milioni di euro ciascuno. Gli acquirenti avranno però in mano tutti i disegni, il software e le matematiche per riprodurre ogni componente e addirittura farsene ricostruire una nuova tutta intera il giorno in cui l’originale andasse distrutto o ne volessero un’esatta copia. L’unica condizione è che nessuna delle repliche esca mai dal garage di chi l’ha acquistata.

Non per questo EV Motion chiuderà i battenti al decimo esemplare di Unica uscito dai cancelli. Ne sfornerà una nuova, un nuovo modello riprogettato partendo dalla carta bianca.

L’ultima arrivata nella Electric Motor Valley

Siamo nel bel mezzo della Motor Valley d’Italia, nel triangolo Bologna-Modena-Ferrara dove già possiamo contare su Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani. A Modena troverà casa Estrema Automobili con la sua “Fulminea” e ancora fra Modena e Bologna la joint venture Silk-Faw costruirà il mega stabilimento da cui usciranno le supersportive ibride serie S con il marcho Hongqi. Di tutt’altro tipo è però e il business plan ideato da Marco Scapoli.

Scapoli è l’imprenditore bolognese che ha fondato Ev Motion e che abbiamo già incontrato in un’altra impresa visionaria, Ev Station, dopo che da qualche anno ormai organizza nel bolognese l’evento Ev Show dedicato all’auto elettrica. Nell’avventura di EV Motion lo accompagna il progettista, l’ingegner Cristian Testoni, e il designer Vittorio Serpente.

Unica cerca un partner per debuttare nel 2023

Ad oggi il progetto è definito al 97%. Quindi i rendering che pubblichiamo corrispondono fedelmente alla macchina che vedrà la luce, come “mulatto” alla fine di quest’anno. E, forse, il primo cliente nel 2023-2024. I tempi dipenderanno però dalle trattative in corso con potenziali partner: Scapoli & soci hanno già investito gran parte del budget nella progettazione e nell’allestimento dell’officina. Per avviare la produzione di Unica, seppur sartoriale, avranno bisogno di una significativa iniezione di capitale. Almeno 4 milioni di euro, stima Marco Scapoli.

Il telaio scatolato in magnesio e carbonio

Ma veniamo alle caratteristiche tecniche. Poco da dire sul power train, a parte la pesantissima cavalleria (1.600 cv). Ev Motion ne adotterà uno già pronto (potrebbe essere anche quello di Tesla). Però lo gestirà con un’ elettronica proprietaria brevettata. L’altra esclusiva sarà il telaio scatolato a nido d’ape Honeycombe in magnesio rivestito da una pelle in carbonio. Peserà il 15% in meno di ogni altro telaio (e sappiamo quanto il peso sia critico nelle prestazioni di un’auto 100% elettrica). Avrà il 70% in meno di vibrazioni e una straordinaria resistena alla torsione. Ovviamente, assicura Scapoli «gli interni saranno qualcosa di eccezionale e l’handling di guida sarà al top assoluto». Che sia bellissima non c’è alcun dubbio.

