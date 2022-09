Uniboat a Ravenna (2 ottobre)

Vinta la manifestazione più importante della nautica elettrica del 2022, la nona edizione del Monaco Energy Boat Challenge, gli studenti dell’Università di Bologna saranno presenti nel mare di “casa”. Appuntamento a domenica 2 ottobre a Ravenna per la regata del circolo velico ravennate.

Alla manifestazione della città emiliano-romagnola – (qui il link con la locandina) – sarà presente il team di studenti e ricercatori dell’Università di Bologna che parteciperanno all’evento e disponibili a incontrare e spiegare il progetto di propulsione elettrica.

Saliti sul podio più alto di Monaco i ragazzi stanno studiando il nuovo regolamento per la decina edizione. Quella del 2023 ma come ci racconta Leonardo Mengozzi team leader di Uniboat incontrato al Salone di Genova : “Il regolamento è appena uscito, lo stiamo studiando, ma in ogni caso sappiamo quello che dobbiamo fare”.

Tanto lavoro ma idee chiare. Ed è partita in questi giorni la nuova sessione di reclutamento. In sintesi il team lavora su Futura, il catamarano monoposto da competizione che utilizza come fonti di energia: idrogeno ad alta pressione convertito in energia elettrica tramite una cella a combustibile, batterie al litio di ultima generazione e pannelli solari ad alta efficienza.

Il video

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —