Stop all’auto elettrica: nemmeno l’Ungheria appoggia le richieste di Urso

Nemmeno l’Ungheria di Viktor Orban appoggia la richiesta italiana di anticipare al 2025 la revisione dello stop all’auto con motore termico. Un portavoce del governo magiaro ha fatto sapere che la proposta avanzata dal ministro Urso “non è all’ordine del giorno del Consiglio europeo”

Il governo Meloni non avrà vita facile in Europa. Protestare contro le politiche di Bruxelles dall’Italia è un conto. Magari appoggiando le richieste di Confindustria. Ma quando si varcano le Alpi, trovare appoggi e consensi è tutta un’altra musica.

La presidenza ungherese della Ue ha fatto sapere che l’anticipo ai primi mesi del 2025 della possibile revisione dello stop alla produzione di auto a benzina e diesel a partire dal 2035 non è all’ordine del giorno della riunione dei ministri responsabili dell’industria.

La richiesta di anticipo è stata avanzata l’altro giorno dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, che ha parlato davanti a una platea si industriali e sindacati della filiera automotive. Urso la presenterà a Bruxelles, ma tutto fa pensare che avrà anche poco o nessun ascolto.

Il motivo? “Nessuno lo ha chiesto“, ha fatto sapere un’alta funzionaria coinvolta nella preparazione della riunione del Consiglio Ue dedicato alla competitività europea, come ha riferito l’agenzia Radiocor. Non una bella notizia

L’Ungheria voterà contro la richiesta di dazi contro l’importazione di auto elettriche cinesi

La stessa fonte ha aggiunto che “nessun paese ha posto la questione del rinvio della scadenza del 2035: è importante che l’industria abbia certezza legale e attualmente la legge europea prevede una clausola di revisione nel 2026, revisione che potremo fare quando ci si avvicinerà a quella scadenza”.

Anche perché l’Ungheria – che sulla carta sarebbe uno dei più preziosi alleati della premier Meloni per non restare isolata in Europa – ha ben altro obiettivo in testa. “L’Ungheria si oppone ai dazi Ue sulle auto elettriche“, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Péter Szijjßrtó dopo l’incontro con l’omologo cinese Wang Yi a New York.

Il ministro ungherese ha sottolineato che la Ue dovrebbe collaborare con la Cina, non definendo le tariffe proposte sui veicoli elettrici cinesi una “cattiva idea“. Sottolineando la stretta collaborazione tra le case automobilistiche europee e quelle cinesi. E i marchi cinesi sono leader nell’auto elettrica.

