Un’etichetta per la ricarica dal 20 marzo su tutti i veicoli elettrici

Un’ inedita etichetta per la ricarica debutterà in tutta Europa a partire dal 20 marzo prossimo su ceicoli elettrici e stazioni i ricarica. La rende obbligatoria, disciplinandone i requisiti, la Direttiva UE sulla diffusione di infrastrutture per la ricarica (2014/94 / UE).

Oltre ad apparire sulle stazioni di ricarica, le etichette saranno apposte su tutti i veicoli. Auto elettriche, furgoni, camion, autobus, pullman, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di nuova produzione l’esporranno in modo chiaro e visibile. L’obiettivo è aiutare i consumatori a identificare la giusta opzione di ricarica per i loro veicoli elettrici a batteria e ibridi-elettrici plug-in, armonizzando l’etichettatura in tutta l’UE.

Etichetta per la ricarica, la spiega un opuscolo

Un opuscolo che spiega la nuova etichetta è stato realizzato in collaborazione da produttori di veicoli europei (Acea per le auto e Acem per le moto), operatori delle infrastrutture di ricarica (ChargeUp Europe e ChairIN) e industria elettrica (Eurelectric). Questo opuscolo informativo, in forma di domande e risposte, spiega lo scopo di queste etichette, il loro design e in quali veicoli appariranno. Gli opuscoli sono ora disponibili online sul sito www.fuel-identifiers.eu , insieme alle informazioni sulle etichette dei carburanti armonizzate per i motori a combustione interna introdotte nel 2018.

«L’etichetta è uno strumento visivo che consente ai consumatori di verificare di aver selezionato correttamente l’opzione di ricarica appropriata per il proprio veicolo _ esordisce l’opuscolo _. I consumatori dovranno unicamente verificare che l’etichetta del proprio veicolo corrisponda all’etichetta riportata sulla stazione di ricarica. La forma di tutte le interfacce elettriche è un esagono regolare e orizzontale. L’interfaccia elettrica è caratterizzata da un simbolo. Il simbolo è formato da una sola lettera in caratteri latini normali».

