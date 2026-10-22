Un’auto nuova su tre è elettrica in Europa: ci siamo quasi, dati che la quota di mercato già in settembre ha superato di slancio il 30% .

Un’auto nuova su tre: 416 mila unità vendute in settembre

Sarà per il prezzo dei carburanti, che rimane proibitivo. O sarà per l’arrivo di modelli a batterie dal prezzo più accessibile…Fatto stato che il boom delle elettriche continua in tutta Europa. Con un’unica eccezione: l’Italia. In settembre se ne sono vendute 416.433, in aumento del 59,9%, portando la quota al 30,5% del mercato, dal 21,1% di un anno prima. Nel totale dei primi nove mesi siamo a 2.549.810 unità (+41,9%), con una quota che sale dal 18,1% al 24,2%. Si vendono anche le ibride plug-in ricaricabili (PHEV): a settembre le immatricolazioni sono state 164.470 (+24%), pari al 12,1% del mercato contro il 10,7% di settembre 2025. In soldoni: le auto con la spina nel complesso valgono il 41,2%, una cifra impressionante.

Unica nota dolente è l’Italia: qui si vende poco

Resta il tasto dolente di una diffusione dell’elettrico che resta disomogenea tra i maggiori mercati. In settembre si è registrato un vero e proprio boom in Francia (+107,5%) Germania (+97,4%) e Spagna (+71,7%). Anche in Italia c’è stata una buona crescita (+47,3%), ma partendo da numeri talmente bassi da rendere modesto anche questo dato. Nei primi nove mesi l’Italia registra il secondo incremento percentuale più elevato (+66,7%), dopo la Francia (+79,1%) e davanti a Germania (+58,1%) e la Spagna (+39,5%). Ma resta il discorso di cui sopra: i numeri assoluti e la quota di mercato (8%) restano lontanissimi dal resto d’Europa. Nulla fa pensare che la situazione possa cambiare nel 2027. E la stessa Tesla, che in Europa continua a fare numeri sbalorditivi, in Italia stenta. Restiamo l’eccezione: positiva o negativa? Giudicate voi…