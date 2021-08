Una Zoe usata a 10.300 euro? Vaielettrico risponde

Una Zoe usata può essere una buona scelta? Il prezzo è di 10.300 euro e Daniele, un lettore vicentino, ci sta pensando su. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Una Zoe usata del 2018 con 36 mila km?

“Sono combattuto nel comprare un’auto elettrica (spostamenti casa-lavoro sono poco più di 20 Km giorno) con l’incentivo statale (ma non riesco a trovarne in pronta consegna). Oppure prenderla usata, magari cercando d’abbassare ulteriormente il prezzo permutando la mia. Avrei trovato una Renault ZOE a 10.300 euro a 36.000 Km, aprile 2018. Che cosa devo chiedere al concessionario riguardo lo stato delle batterie, oltre a verificare i tagliandi fatti? La garanzia del pacco batterie data dalla casa madre è sempre di 8 anni o all’epoca la Renault le dava in affitto? Se la acquistassi e per qualche motivo tra alcuni anni volessi cambiare le batterie, vi risulta sia possibile e che costo hanno? Oppure devo rivolgere alla Casa madre il quesito? Ho da poco installato nel tetto un impianto fotovoltaico da 6 kWatt, la mia abitazione ha 5 kWatt di corrente (ho fatto richiesta di 6 kWatt, ma nel contratto risulta massimo 5). E l’inverter che ho installato è comprensivo di ricarica auto elettrica. Faccio circa 8-10 mila Km anno. Grazie, i vostri video su YouTube che mi aiutano molto a capire meglio il mondo elettrico“. Daniele, Vicenza.

Meglio pensarci bene, secondo noi le EV di seconda mano…

Risposta. Premessa: al momento l’elettrico usato non ci entusiasma. Gli incentivi sul nuovo sono talmente cospicui da rendere spesso poco convenienti le EV di seconda mano. E il mercato è ancora meno trasparente di quello delle auto tradizionali, come ha ben descritto un altro lettore, Roberto Fuligni, in questo articolo. Quanto alla Zoe che le è stata proposta, la prima cosa fare è ovviamente farsi certificare dal concessionario l’autonomia residua della batteria. Essendo dell’aprile 2018, dovrebbe trattarsi di un modello con batteria da 41 kWh, con ricarica solo in AC fino a 22 kW e un’autonomia omologata di 255 km. Calcoli che questo valore si assottiglia d’inverno, col freddo, e che comunque dopo 36 mila km e decine di ricariche qualche km di range si è perso per strada. Ergo: un’auto del genere può essere una buona scelta se si carica a casa e si utilizza soprattutto nei piccoli spostamenti quotidiani, come i suoi da 20 km. E scarti l’idea di cambiare le batterie: operazione costosa, il gioco non vale la candela.

