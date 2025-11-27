Una VW ID.3 usata a noleggio (di nuovo) è una buona idea?

Una VW ID.3 usata a noleggio è una buona idea? Maurizio ne ha già avuta una del 2020 e l’anno prossimo, scadendo il contratto, deve decidere il da farsi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una VW ID.3 usata: le versioni recenti, di due e tre anni, sono più affidabili?

“G entilissimi di Vaielettrico. Sono un vs. abbonato. Nel 2023 ho acquistato una VW ID.3 del 2020 con un contratto triennale che scadrà fra un anno, quando la macchina avrà 6 anni. Dell’auto sono complessivamente soddisfatto. Come altri ho avuto un problema ad una cella della batteria (ricordo successe anche a Paolo Mariano), risolto in garanzia in circa 3 settimane. Alla scadenza dei tre anni potrei confermare la scelta prendendo un’altra ID.3 usata di 2 o tre anni. Vorrei sapere se le versioni più recenti della mia hanno accusato gli stessi problemi alla batteria, non rarissimi mi risulta nelle prime versioni. O se nel tempo sono stati risolti. Se sì da che anno le batterie sono più affidabili ? Grazie” Maurizio Bittau

Problemi di software nelle prime serie, ora la situazione è migliorata. Quanto al degrado batteria (e all’autonomia)…

Risposta. Dall'ultima indagine realizzata in Germania dal TUV per conto dell'Automobile Club tedesco, ADAC, la ID.3 è uscita piuttosto bene. Il campione era vastissimo e quindi piuttosto attendibile. Tra i modelli elettrici considerati, questa Volkswagen figura nel lotto dei migliori, con un 5,5% di difettosità. La Tesla Model Y, la peggiore del lotto, è al 17,3%, mentre la migliore (la Mini Cooper SE) è al 3,5%. Diciamo che, dopo l'impazzimento iniziale legato a svariati problemi di software, la ID.3 ha raggiunto un buon livello di affidabilità, specie negli ultimi due-tre anni. Quanto alla longevità della batteria, spesso si fa riferimento a un test di durata svolto dalla stessa ADAC con versione Pro S, batteria da 77 kWh. Dopo 100 mila km nel Test und Technology Center di Landsberg am Lech, è stata rilevata una capacità residua del 93%. Il test è stato ripetuto a 160 mila km, con batteria al 91%, segno che il degrado è più rapido nei primi anni di uso per poi stabilizzarsi. Da notare che l'auto è stata trattata senza troppi complimenti, con un 40% di ricariche ultrafast.