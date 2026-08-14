Una vacanza in Canada in elettrico? Si può fare, alla grande…Ancora una volta a raccontarlo sono i lettori, i nostri inviati speciali in ogni dove, specie in vacanza. Qui è un vecchio amico di Vaielettrico, Nicola Carlon, a raccontarci un viaggio nel Paese nord-americano.

Una vacanza in Canada, studiando la rete di ricarica

di Nicola Carlon

Premetto che essendo andato con un viaggio organizzato, non ho potuto avere l’esperienza in prima persona di cosa significa muoversi in Canada in elettrico. Detto questo, sono un osservatore attento al tema e ho cercato di informarmi dalla guida locale e da un paio di persone del posto. Il giro è stato Toronto-Ottawa-Quebec City-Parc Maurice-Montreal per un totale di 2.250km. La tratta più lunga è stata da 472km con pausa pranzo e gita in barca a metà strada, quindi assolutamente fattibile in auto elettrica. Di colonnine ne ho viste svariate: molto lente lungo le vie di Montreal, con cavi particolarmente lunghi per gestire auto diverse. Veloci nelle aree di sosta delle autostrade e nei parcheggi dei supermercati, come nel resto del mondo. Non siamo passati per un Tesla Supercharger, ma ce ne sono in abbondanza e molti di questi aperti a tutti i veicoli.

In autostrada corsia preferenziale per le auto green