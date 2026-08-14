Una vacanza in Canada in elettrico? Si può fare, alla grande…Ancora una volta a raccontarlo sono i lettori, i nostri inviati speciali in ogni dove, specie in vacanza. Qui è un vecchio amico di Vaielettrico, Nicola Carlon, a raccontarci un viaggio nel Paese nord-americano.
Una vacanza in Canada, studiando la rete di ricarica
di Nicola Carlon
Premetto che essendo andato con un viaggio organizzato, non ho potuto avere l’esperienza in prima persona di cosa significa muoversi in Canada in elettrico. Detto questo, sono un osservatore attento al tema e ho cercato di informarmi dalla guida locale e da un paio di persone del posto. Il giro è stato Toronto-Ottawa-Quebec City-Parc Maurice-Montreal per un totale di 2.250km. La tratta più lunga è stata da 472km con pausa pranzo e gita in barca a metà strada, quindi assolutamente fattibile in auto elettrica. Di colonnine ne ho viste svariate: molto lente lungo le vie di Montreal, con cavi particolarmente lunghi per gestire auto diverse. Veloci nelle aree di sosta delle autostrade e nei parcheggi dei supermercati, come nel resto del mondo. Non siamo passati per un Tesla Supercharger, ma ce ne sono in abbondanza e molti di questi aperti a tutti i veicoli.
In autostrada corsia preferenziale per le auto green
In particolare il Quebec ha stanziato molti incentivi (economici e non) per la transizione elettrica. Pure in autostrada c’è spesso una corsiapreferenziale per auto con più di un passeggero, bus e auto elettriche. Durante il percorso in autobus ho visto moltissime Tesla e persino 3 Cybertruck. A detta della nostra guida, le grandi distanze e le necessità dei canadesi li portano a scegliere auto grandi con grande autonomia. Non a caso il numero di pick-up presenti sulle strade è elevatissimo e iniziano a vedersi anche quelli elettrici. Da creatore del sito per la ricerca dei destination charger EViaggio.it, sono anche attento a questo tipo di strutture. Il Borne parc Mauricie che abbiamo visitato ha un Tesla destination charger con 6 stalli.
Incredibilmente anche in Canada ci sono quelli che parcheggiano nei nostri posti senza caricare…tutto il mondo è paese.. La cosa più bella che ho visto però è stata al Pourvoirie du Lac Blanc: un destination charger per termiche con tanto di pompa per il rifornimento (foto in basso). Per fortuna si sono aggiornati anche loro e hanno aggiunto delle colonnine! Sempre al Lac Blanc poi tutte le barche erano dotate esclusivamente di motori elettrici. Grazie a quello che ho visto, la mia prossima visita in Canada sarà sicuramente in elettrico.
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