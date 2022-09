Una utopia l’auto elettrica? Con le rinnovabili…

Una utopia l’auto elettrico? Guardate che cosa succede in Texas con le rinnovabili anche a servizio dell’industria del petrolio, suggerisce Marcello.

Una utopia? Guardate che cosa succede in Texas

"Abito a Milano e vi seguo quotidianamente. Sono anch'io un utente elettrico, felice possessore di una VW ID.3 FE da 2 anni. Dopo aver letto l'articolo sul "Metanista infuriato", ho pensato di scrivervi. Nicola afferma che "pensare che il solare dia autonomia energetica è utopia". Mi è allora venuto in mente il libro di Lawrence Wright " Dio salvi il Texas". Wright è un giornalista del New Yorker, premio Pulitzer e soprattutto è del Texas, uno degli stati americani più produttivi, tanto da fare concorrenza alla California. Nel primo capitolo spiega bene l'ascesa delle trivellazioni dei pozzi di petrolio e come questa industria necessiti di grandi quantità di energia elettrica. Dicendo qualcosa di interessante. Il Texas consuma più energia elettrica di qualsiasi altro Stato, ma l'energia costa molto meno: il 17% si produce con l'eolico. La zona costiera di Galveston è tappezzata di turbine eoliche che in alcuni giorni soddisfano METÀ DEL FABBISOGNO DELLO STATO".

Dobbiamo arrivare ad auto-produrci l’energia

“ Persino Jeff Bezos di Amazon ha inaugurato nella zona un parco eolico per produrre un milione di megawattora l’anno. Austin soddisfa un quarto del fabbisogno della città con energie rinnovabili, mentre Georgetown, a nord di Austin, produce TUTTA la sua energia da fonti rinnovabili. Stiamo parlando del Texas, che per noi da questa parte dell’ oceano vuol dire PETROLIO. L’autore dice anche che produrre col solare costa ancora un po’ troppo, ma lo scriveva 3 anni fa, e sappiamo che 3 anni per la tecnologia sono un’eternità. Quindi, perché pensare che in futuro produrre tutto in autonomia con solare, eolico o altre fonti rinnovabili sia utopia? Le nostre auto elettriche potrebbero essere ricaricate così, col vento e col sole e magari ognuno col proprio impianto di produzione di energia. Anche il Prof. Nicola Armaroli fa notare che il suo impianto solare per l’acqua calda non scende mai sotto i 60/65 gradi tutto l’anno. Sicuri sia utopia? “. Marcello

Una utopia? In Italia si potrebbe fare, ma…