Una Tesla usata è un affare? Vediamo…

Una Tesla usata è un affare? Se ne discute spesso sui forum: che autonomia avrà? Sarà affidabile…? Vediamo un’esperienza concreta, con un primo bilancio di Fabrizio, con una Model 3 AWD del 2019. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una Tesla usata? “Io ho preso una Model 3 AWD del 2019, entusiasmante”

“Descrivo la mia esperienza dei miei primi due mesi alla guida di una Tesla Model 3.

Ho acquistato la Model 3 AWD Long Range usata del 2019 (abbattendo il costo di acquisto del 60%), l’auto è dotata di autopilot avanzato e cerchi da 19 pollici. In poco tempo ho macinato i primi 5.000 km in situazioni molto diverse tra loro ed ho piacere di descrivere la mia esperienza. Per lavoro percorro circa 100km al giorno e ricarico in casa (impianto ftv da 6kW): il costo è, quindi, praticamente pari a zero per più di 12.000km/anno“.

“L’esperienza giornaliera è piacevole e rilassante, apprezzo la silenziosità, l’impianto stereo hi-fi superbo e gli ausili Adas che rendono più sicura e rilassata la guida. Il percorso è autostradale e statale, ma ad alta intensità di traffico. Un paio di gite in montagna mi hanno fatto entusiasmare per ripresa e tenuta di strada davvero notevoli. Anche la frenata rigenerativa è utilissima sulle discese, anche se molto ripide. E ho avuto il piacere di godere del panorama senza apportare la mia dose di gas di scarico e rumore molesto in ambiente alpino“.

Il costo dei viaggi lunghi? Paragonabile a un diesel 2000 TDI usato con moderazione

“Affrontando due lunghi viaggi in Italia verso il sud, uno di 600km e l’altro di 850km, inizialmente ero preoccupato per le soste delle ricariche e i tempi di viaggio. In realtà, in entrambi, le tempistiche sono state in linea con una normale termica. Il comfort di viaggio mi ha garantito una guida rilassata e di arrivare a fine avventura meno stanco e meno stressato del solito.

Le cose che ho apprezzato di più in questo contesto sono l’autopilot (fondamentale per ridurre stanchezza ed aumentare la sicurezza), la silenziosità, il servizio di ricariche Supercharger Tesla che si programmano in automatico. Il costo del viaggio è risultato paragonabile a quello di un diesel 2000 TDI usato con moderazione. Spesso in questi due mesi mi sono state rivolte le consuete domande da amici e parenti: quanta autonomia hai?“. Fabrizio Pelino

