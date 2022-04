Una Tesla per papà, ma ha dubbi sui ricambi

Una Tesla per papà: è il sogno di Luca, che però deve fugare i dubbi del genitore sulla possibilità di trovare i pezzi di ricambio in caso di necessità. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Una Tesla per papà: “Se si rompe qualcosa quanto costerà la sostituzione?”

“Ho quasi 18 anni, é già più di un anno che ho il desiderio di una auto elettrica, una Tesla Model 3. Ma non riesco a convincere mio papà per gli eventuali costi in caso di tamponamento o rottura di qualche elemento dell’auto. È più di tre mesi che cerco disperatamente prezzi su internet di ricambi come specchietto, paraurti e fari, ma non trovo NULLA. Voi sapete dirmi qualcosa su costi dei pezzi di ricambio o cose simili? Grazie mille“. Luca P.

Una Tesla per papà…/ Dipende da che tipo di riparazione

Risposta. Per rispondere abbiamo chiesto aiuto a chi, nella nostra community, possiede una Tesla Model 3. E in particolare a Guido, che ringraziamo. La premessa è che Tesla non fornisce ricambi alle officine al di fuori dei propri Service Center e Carrozzerie autorizzate, indicate qui sul sito ufficiale. Quanto ai costi, il prezzo dei ricambi è normalmente NON superiore a quello delle altre marche. Anzi, spesso è inferiore: Tesla non vuole guadagnare sui ricambi, così come non è a caccia di margini sulle ricariche nei Supercharger. Quel che è “stratosferico” è il costo della manodopera, se un intervento è effettuato da suo personale (quindi la parte meccanica/elettronica): 110 euro + IVA all’ora. La conferma è anche in questo articolo, nato da un’indagine del nostro amico YouTuber Matteo Valenza presso la Carrozzeria Musesti, Tesla Bodyshop ufficiale di Brescia.

Prendi un appuntamento tramite app e poi i tempi…

Sul sito Tesla si trovano come ricambi (normale shopping on-line) il filtro aria abitacolo delle Model 3 a 15€ (comprensivo di trasporto!) o le spazzole tergicristallo a 25€. Prezzi decisamente popolari. La stessa Wall-box Tesla costa davvero poco, pur essendo dotata di WiFi e gestione slave/master (530 euro, e funziona anche in trifase fino a 11kW). Sulla tempistica di approvvigionamento ricambi, ormai siamo in media con le altre auto, con un vantaggio: tutto avviene tramite APP. Se l’appuntamento per la riparazione è per una certa data, quel giorno saranno disponibili tutti i pezzi necessari e sarà ridotto al minimo possibile il tempo. Se la riparazione è in garanzia, viene data l’auto sostitutiva normalmente se è richiesto un fermo superiore alle 2 ore. Per finire, un consiglio: se riesci a convincere papà, val la pena anche stipulare una polizza Kasko con l’assicurazione. La garanzia copre i primi 4 anni, ma in caso di incidente con colpa….