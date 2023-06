Una Tesla in Romania a €35 mila: come acquistarla?

Ho appena letto un articolo in cui si dice che la Tesla Model 3 in Romania viene venduta ad un prezzo che si aggira intorno ai 35.000 euro. Chiedo se e come è possibile acquistarla dall’Italia. Grazie per la Vostra attenzione. Pietro D’Onofrio

Risposta

. Non solo Tesla e non solo Romania: in molti Paesi europei,comprese, le auto costano a meno, grazie a una tassazione. Una situazione che ha dato vita nel tempo a un cospicuo giro di auto acquistate all’estero e poiCon la Guardia di Finanza a monitorare attentamente il fenomeno, dato che in alcuni casi l’IVA non veniva pagataAttenzione quindi a seguire con scrupolo la normativa, descritta in ogni dettaglio dall’ACI inCon i passaggi e le spese da sostenere perQuanto alla convenienza dell’acquistare proprio in Romania, il prezzo ufficiale non farebbe pensare a un grande affare: siamo a, contro. Onestamente non sappiamo se gli incentivi locali siano così generosi da superare il prezzo finale in Italia (da noi il bonus è 5 mila euro con rottamazione, 3 mila senza rottamazione). Ma abbiamo seri dubbi che il gioco valga la candela, vista ancheda seguire.