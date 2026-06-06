Una Tesla consuma meno di una piccola Leapmotor: possibile?







Una Tesla consuma meno di una piccola Leapmotor e di tante altre citycar elettriche: possibile? È quel che chiede un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una Tesla consuma meno…/ Guardate il confronto, è impressionante

“S ono da sempre un appassionato di auto e da qualche tempo seguo con interesse questa svolta sull’elettrico. La mia attenzione si è sempre concentrata sui consumi, dato fondamentale per capire l’efficienza di un modello. E ho cominciato a consultare i dati dei modelli più venduti, non senza sorprese. Ovviamente il peso è uno dei fattori che più influiscono. E qualcuno mi dovrebbe spiegare com’è possibile che l’auto elettrica più venduta in Italia, la Leapmotor T03, consumi 16,3 kWh/100 km. Con una massa di 1.250 kg. Mentre la Tesla Model 3, che è un’auto decisamente più costosa e importante, nella versione più virtuosa consuma 12,6 kWh/100 km. Pesando 1.822 kg, ovvero quasi sei quintali in più. Potrei continuare con questi esempi, ma per brevità vi ho allegato una tabella che dà conto di queste disparità. Per ogni modello ho inserito la versione più virtuosa. Grazie per le spiegazioni che mi potrete dare”. Guido Meani

Model 3 e Y straordinariamente efficienti, più di tante citycar

Risposta. La spiegazione è una sola: le Tesla sono straordinariamente efficienti. Molto più della concorrenza europea, che pure sta migliorando anno dopo anno. E più anche dei competitor cinesi, fortissimi su molti aspetti, ma non acora nell’efficienza complessiva delle auto. A noi ancor più del dato di 12,6 kWh per 100 km della Model 3, impressione il 13,1 di un’auto imponente come la Model Y, che sfiora le due tonnellate di massa. E proprio questa efficienza spiega perché, nonostante non sforni nuovi modelli da diversi anni, le Tesla restino tre le auto più vendute. Chi ne ha posseduta una, al momento di sostituirla, in genere se ne compra un’altra, visto anche l’ottimo rapporto contenuti-prezzo. Il lettore nel suo messaggio sosttolinea il dato non positivo dei consumi della T03, la cosiddetta Lippina. Teniamo solo conto che si tratta di un’auto piuttosto recente per l’Italia, ma giunta ormai a fine corsa in Cina. Probabile che la nuova versione in arrivo sia molto più virtuosa.