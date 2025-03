Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una Tesla come taxi (usata) è la soluzione giusta? È la domanda di Fabrizio, un lettore romano che sta per intraprendere questa professione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo he le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una Model 3 del 2020 con 100 mila km si trova a buoni prezzi, ma è affidabile?

“Sono un futuro tassista romano. Per la mia attività vorrei prendere una Model 3 usata, sul sito Tesla c’è una discreta offerta di auto del 2020 con poco più di 100.000 km. Ma non so ancora niente né di auto elettriche, né del lavoro che andrò a fare. Mi consigliate tale acquisto? Vivo in una casa indipendente con un vialetto dove posso installare un punto per la ricarica. L’unico problema è l’accesso, causa lunghezza della macchina e altre macchine parcheggiate di fronte al cancello di ingresso in questa stradina dov’è casa mia. Dovrei risolvere con un passo carrabile. La domanda è, la Tesla Model 3 è affidabile? Dura nel tempo ed è in grado di fare tutti i km che mi serviranno per lavorare? Io ci spero, anche perché vedo molti tassisti che sono passati all’elettrico. In particolare sono attratto dal risparmio che tutti dicono queste auto possono offrire. Insomma, vi sarei grato se poteste darmi tutte le informazioni possibili“. Fabrizio

Una Tesla come taxi? Finora solo riscontri positivi, anche dopo parecchi km

Risposta. Non c’è dubbio che, potendo ricaricare a casa, un’auto come la Model 3 possa garantire un bel risparmio per quanto riguarda i consumi. Tanto più che i proprietari di Tesla fruiscono anche della rete dei Supercharger, a prezzi più che concorrenziali non solo con le altre reti di ricarica, ma anche con i rifornimenti di benzina o gasolio. Quanto all’affidabilità, fino ad oggi noi abbiamo avuto solo riscontri positivi, anche da chi sta utilizzando una Tesla come taxi e ha già macinato parecchi km. Con costi di manutenzione ridotti al minimo. Senza contare il fatto che, per chi sta in macchina tutto il giorno, guidare un’elettrica è molto più riposante, vista la pressoché totale assenza di rumore e vibrazioni. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la testimonianza di un tassista bolognese che racconta la sua esperienza (positiva) con una Model 3 RWD. E, quanto all’affidabilità, le consigliamo il racconto di chi (non tassista) una Model 3 l’ha presa usata con oltre 200 mila km e ora è arrivato a 225 mila senza problemi. Avvertenza finale: per il suo futuro lavoro, a nostro modo di vedere, è più prudente scegliere la versione con la batteria più capace, Long Range. Quei km in più possono sempre servire.

