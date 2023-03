Una Tesla al posto della vecchia Skoda Yeti a GPL? Gianluca, un lettore laziale, ci sta pensando, ma lo spaventano il costo dell’energia e di eventuali riparazioni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Una Tesla al posto….? È ancora presto per l’elettrico? Tra costi dell’energia e riparazioni…

“Scrivo da Lariano, provincia di Roma. Ormai la mia Skoda Yeti Tsi 1.2 GPL inizia, dopo 200.000 km, a mostrare i segni dell’età e dei km. Così in famiglia iniziamo a pensare di dargli un erede e, complice il garage e la possibilità di avere il fotovoltaico, eravamo intenzionati a passare a un EV. Il nostro kilometraggio annuo si aggira nell’interno di 15.000 km annui, con la tratta casa-lavoro di circa 40km da fare 3-4 volte a settimana. Complice l’abbassamento dei prezzi, efficienza e mantenimento del valore futuro, ci siamo orientati verso Tesla Model 3 Standard Range. Purtroppo gli articoli degli ultimi giorni su costo dell’energia, assistenza e costo delle riparazioni stanno facendo vacillare le nostre posizioni. La convinzione è che l’elettrico avrà un ruolo preponderante nel futuro, ma non è che per caso oggi è ancora presto?“. Gianluca.

La provi e capisci che non è troppo presto…

Risposta. Basta provarla una Tesla Model 3 per rendersi conto che non è troppo presto per un’auto elettrica. A poco più di 38 mila euro (incentivo compreso, ma senza l’eventuale rottamazione) è dura trovare auto con queste prestazioni e questo piacere di guida. Oltretutto a chi la ordina subito Tesla regala 5 mila km di ricariche gratis nei Supercharger E per combattere il caro-energia ci sono diverse armi, tanto più se si ha la possibilità di ricaricare a casa con il fotovoltaico. In viaggio ci si può servire o degli stessi Supercharger Tesla, con prezzi che vanno da 0,52 a 0,58 euro/kWh a seconda delle fasce orarie. O di abbonamenti come quelli proposti da società come Enel X Way o Be Charge, con costi al kWh ancora inferiori, a patto di sfruttare tutta la disponibilità mensile. L’assistenza non è un gran problema e ha costi decisamente inferiori rispetto alle auto termiche. I costi di riparazione dopo un botto, quelli sì, possono essere invece elevati e una buona polizza kasko può essere sicuramente una mossa saggia.

CHE SCONTRO! Futuro solo elettrico? Giusto “abolire” il motore a scoppio? Davide Tabarelli di Nomisma vs Nicola Armaroli